Полеты дронов в России урегулируют авиадиспетчеры

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Участники проекта готовы к запуску в 2020 году

11 июля, PrimaMedia. Полеты дронов и других частных беспилотников в российских городах будет контролировать специальный консорциум. Его разработали РКС, "Ростелеком" и госкорпорация по организации воздушного движения. Задача – организовать инфраструктуру для безопасных полетов, пишут "Известия".

Владельцы дронов как частные, юридические лица так и государственные, военные структуры станут клиентами консорциума.

Бизнес-план коммерческого проекта находится в стадии разработки. Но, как говорят авторы, в ближайшее время его представят на рассмотрение в Росавиацию.

Предварительное название проекта "КосКом" .