Нацпарк "Бикин" в Приморье обратился к генпрокурору и министру МВД после проверок

Нацпарк "Бикин". Фото: ИА PrimaMedia

Отмечается, что больше месяца ФГБУ не может нормально вести документацию, выплачивать зарплату, осуществлять обязательные платежи

11 июля, PrimaMedia. Руководство национального парка "Бикин" в Приморском крае обратилось к генпрокурору РФ, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел России после проверок полиции, которые проходили в учреждении, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Национальный парк "Бикин" оказался в центре скандала 31 мая, когда в дополнительном офисе ФГБУ "Национальный парк "Бикин", расположенном в районном центре Лучегорска прошли обыски.

Как ранее сообщала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в связи с получением оперативной информации о фактах хищения бюджетных денежных средств должностными лицами учреждения, сотрудниками полиции были проведены гласные оперативно-розыскные мероприятия. Была изъята бухгалтерская документация и офисная техника, а также документы, касающиеся гражданско-правовых договоров, вопросов трудоустройства сотрудников нацпарка и выплаты заработной платы. Проводилась проверка информации о нарушениях, допущенных руководством учреждения.

Сами представители нацпарка, тогда разослали в СМИ анонимное послание, в котором говорилось о том, что сотрудники районного отдела полиции парализуют работу учреждения, руководствуясь будто бы личной неприязнью и местью.

На этот раз от нацпарка последовал уже официальный пресс-релиз, в котором руководство учреждения обращается к генпрокурору РФ, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел России.

"Сотрудники не могут нормально вести документацию, выплачивать зарплату, осуществлять обязательные платежи. Учреждение сейчас работает, мы стараемся оформлять все документы в соответствии с законодательством, стараемся вовремя выплачивать всем сотрудникам зарплату, но без изъятой документации нам долго не проработать", — говорится в сообщении.

Также в пресс-релизе говорится, что сейчас в учреждении работают 111 человек, 49 из них – из числа коренных малочисленных народов. Все сотрудники возмущены действиями полиции и не знают, как работать дальше, и чего ждать от правоохранительных органов. И все это происходит на фоне подготовки к большому ежегодному празднику День Бикина, который в национальном парке планируют отпраздновать 3-5 августа.

Справка: Национальный парк "Бикин" – самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой полосатой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 млн га лесов в Пожарском районе Приморья – ключевой территория для удэгейского народа и амурского тигра. 2 июля 2018 года национальный парк "Бикин" внесли в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, как часть уже существующего объекта "Центральный Сихотэ-Алинь".