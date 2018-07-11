Надо ехать: почему россияне переселяются в Краснодар, выясняет PrimaMedia

Первый коттеджный экопоселок "Николино Парк" в Краснодаре. Фото: предоставлено владельцами "Николино Парк"

Владельцы первого коттеджного экопоселка в Краснодаре «Николино Парк» рассказали о прелестях жизни в южном регионе страны

11 июля, PrimaMedia. Горы и море в паре часов езды, 300 солнечных дней в году, карьерные перспективы и хорошая экология — вот что притягивает в Краснодар людей со всей России. Чаще всего на Кубань едут сибиряки, уральцы, волжане и дальневосточники, столичные жители тоже то и дело сбегают в место почище и потеплее. До 2035 года в Краснодаре ожидают усиленный поток новых жителей: что заставляет людей влюбляться в этот город, корр. ИА PrimaMedia узнал у владельцев "Николино Парк", первого коттеджного экопоселка в Краснодаре.

Прекрасный климат и уникальная география



Первый коттеджный экопоселок "Николино Парк" в Краснодаре. Фото: предоставлено владельцами "Николино Парк"

Среднегодовая температура в Краснодаре составляет 12 °C, что в 2 раза выше, чем в Москве, и в 4 раза превышает аналогичный показатель в Южно-Сахалинске. Зимы в Краснодаре мягкие и очень напоминают европейские с минимальным количеством снега. Самое приятное, что лето здесь значительно превышает календарные рамки, длится порядка 160 дней и характеризуется большим количеством жарких и солнечных дней.

“Хорошая экология, рядом море и горы, что еще и замечательно тем, что туда можно доехать довольно быстро (несколько часов на машине), чем активно пользуются горожане, выезжая на выходные и на каникулы.” — рассказал управляющий партнер “Николино Парк” Иннокентий Каташинский. — Здесь нет крупных промышленных предприятий".

Краснодарский край, во многом благодаря подходящим климатическим условиям, является сельскохозяйственным центром России, а значит овощи, фрукты, мясо и молоко тут неизменно высокого уровня и в обилие.

Бизнес среда

Краснодар — краевой центр, тут большие возможности для трудоустройства и открытия собственного бизнеса. "Занятость здесь не зависит от курортного сезона, как в случае с таким же привлекательным по части климата Сочи. Значительная часть жителей нашего поселка нашли работу в первые несколько месяцев после переезда в Краснодар, а кто-то открыл свой собственный бизнес в Краснодаре, — отметил управляющий партнер “Николино Парк” Иннокентий Каташинский. — Краснодар — очень динамичный и быстрорастущий город".

Уровень безработицы здесь варьируется от 0,4 до 0,6 %, что практически в 10 раз ниже показателя по стране, 4,9 %.

Основным локомотивом экономики города является строительная отрасль, хорошо развито частное предпринимательство. Магнит — одна крупнейших компаний-работодателей в стране, также берет свои корни в южной столице, тут же располагается и штаб-квартира.

Зимняя Олимпиада в Сочи, Крымский мост и другие крупные проекты привлекают дополнительные средства на развитие региона и продолжают влиять на его облик.



Первый коттеджный экопоселок "Николино Парк" в Краснодаре. Фото: предоставлено владельцами "Николино Парк"

Посмотреть Коттеджи в “Николино Парк”

Доступное жилье

Почти треть переехавших в Краснодарский край в 2016 году — жители Сибири, около 20% от общего числа новых жителей составляют выходцы из Урала и Приволжья, 16,7% переселенцев представляют Дальневосточный регион. И с каждым годом приезжих будет все больше: к 2035-му, по данным РБК, население Кубани превысит 6 млн человек — весь прирост за счет переселенцев. В 2018 году в регионе ожидают увидеть 58,4 тысячи новых жителей, в 2019-м — 47,7 тысячи человек.

Один из ключевых факторов переезда — привлекательные цены на жилье. Продав одну квартиру на Сахалине или Дальнем Востоке, можно приобрести две в Краснодаре.

Город развивают и активно застраивают, не только многоквартирными домами, но и коттеджными поселками. Про один из поселков мы хотели бы рассказать подробнее. Реальными историями людей, переехавших в Краснодар, с корр. ИА PrimaMedia поделился управляющий партнер "Николино Парк" Иннокентий Каташинский.

"Мы выбирали экологически чистый, тихий район, — рассказал Иван Логинов, один из жителей экопоселка "Николино Парк". Было важно всё, от воды, света и газа в доме и качественного строительства до удобной планировки и парковки. "Идеальный коттедж искали долго, — признался краснодарец. — Нам говорили, что такой вариант не найти, но "Николино Парк" доказал обратное".

Выбрать себе жильё в центре города не так сложно, как найти удачный во всех отношениях дом с удобным расположением. Владельцам таунхаусов, многоуровневых квартир с отдельным входом и заведенными коммуникациями, доступны и городской комфорт, и зеленое окружение, и свежий воздух. Таунхаусы в “Николино Парк” — это практически загородная квартира, к которой прилагается участок земли — можно выращивать овощи и цветы, разбивать сад, заниматься ландшафтным дизайном. Здесь же, вдали от стандартных жилых домов, можно обустроить собственную детскую площадку, зону барбекю для воскресных вечеринок и террасу, куда будет удобно выходить прямо с кухни.



Первый коттеджный экопоселок "Николино Парк" в Краснодаре. Фото: предоставлено владельцами "Николино Парк"

Посмотреть Таунхаусы в "Николино Парк"



Первый коттеджный экопоселок "Николино Парк" в Краснодаре. Фото: предоставлено владельцами "Николино Парк"

Посмотреть Таунхаусы в "Николино Парк"

Ещё один аргумент "за" Краснодар

В коттеджном экопоселке "Николино Парк", расположенном на северо-востоке Краснодара, кроме таунхаусов есть коттеджи на любой вкус и земельные участки под ИЖС, а ещё общая зеленая зона с чистым воздухом и теннисными кортами. Спортивные площадки для игр в футбол, баскетбол и пляжный волейбол, детские игровые зоны, территории, отведенные под школу, детский сад, аптеку, кафе и магазины — во всем, что есть в “Николино Парк”, использованы сертифицированные и экологически чистые материалы. Отдельно стоит отметить, от работы до загородного дома можно доехать за 15-20 минут. Для тех, у кого нет личного автомобиля, предусмотрены остановки общественного транспорта. По мнению владельцев "Николино Парк", именно в этом экопоселке можно найти тот комфорт, за которым в Краснодарский край едут со всей России.



Первый коттеджный экопоселок "Николино Парк" в Краснодаре. Фото: предоставлено владельцами "Николино Парк"

Посмотреть Коттеджи в “Николино Парк”



Первый коттеджный экопоселок "Николино Парк" в Краснодаре. Фото: предоставлено владельцами "Николино Парк"

Детская игровая зона в "Николино Парк"