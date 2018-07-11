Открытие юбилейного магазина "Фреш 25". Фото: предоставлено "Фреш 25"

«Фреш 25» открывает во Владивостоке юбилейный магазин

Горожан ждет громкий праздник в ТЦ «Космос» по адресу ул. Сахалинская, 41Г

11 июля, PrimaMedia. Долгожданное открытие 40-го, юбилейного магазина "Фреш 25", состоится во Владивостоке 12 июля, в новом ТЦ "Космос", в районе бухты Тихая. Полностью новое оборудование, помещения и техника гарантируют качественную работу супермаркета, сообщает ИА PrimaMedia.

Жителей района ждет громкий праздник. В программе: праздничное представление, конкурсы, множество призов и подарков, дегустации от поставщиков, аквагрим, воздушные шары и море хорошего настроения.

Приходите на открытие 12 июля в 14.00 по адресу ул. Сахалинская, 41Г.

Грандиозное открытие "Фреш 25"

Грандиозное открытие "Фреш 25". Фото: предоставлено "Фреш 25"

Справка: Торговая сеть "Фреш 25" – крупнейший продуктовый ритейлер Приморского края. Насчитывает более 60 магазинов, работающих под брендами "Фреш 25" и "Радиус".

Супермаркеты "Фреш 25" расположены во Владивостоке, в Уссурийске, Находке, Фокино, Большом Камне, Ливадии, Лесозаводске, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве.

Продукция "Фреш 25"

Продукция "Фреш 25". Фото: предоставлено "Фреш 25"

В сети "Фреш 25" работает более 3 тысяч сотрудников, огромное внимание уделяется качеству обслуживания покупателей и активно развивается сегмент собственного производства.

Вся подробная информация на сайте www.fresh25.ru и на странице в Instagram @25fresh.

Продукция "Фреш 25"

Продукция "Фреш 25". Фото: предоставлено "Фреш 25"

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