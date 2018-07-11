Общество. 14:35

Ученые нашли в Приморье новые для России виды грибов-животных

Находка сделана микологами из МГУ имени М.В. Ломоносова

11 июля, PrimaMedia. Ученые во время экспедиции в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье обнаружили четыре вида грибообразных микроорганизмов — миксомицетов, которые не встречались ранее в России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Об этом сообщили в нацпарке "Земля леопарда".

Миксомицеты представляют собой одноклеточных, родственных почвенным амебам, которые в разное время развития похожи то на грибы, то на животных.

Отмечается, что находка сделана микологами из МГУ имени М.В. Ломоносова, которые в ходе исследования собирали в заповеднике полевые образцы (кору деревьев, кустарников, лиан), на которых живут миксомицеты.

"Среди десятков определенных видов специалистам МГУ удалось выявить четыре вида миксомицетов, которые ранее не были обнаружены в России и в нашей стране были впервые найдены именно на территории "Земли леопарда"", – говорится в сообщении нацпарка.

Подчеркивается, что один из обнаруженных грибообразных — Stemonaria rufipes (Стемонария красноногая) — очень редкий, до этого момента его удавалось обнаружить только в Японии и Коста-Рике.

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