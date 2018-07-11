В центре Владивостока устанавливают люки с изображением Золотого моста. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Корр. ИА PrimaMedia их пофотографировали и пообщались с представителями компании, которая придумала такой дизайн (ФОТО)

11 июля, PrimaMedia. Во Владивостоке появится 135 люков с изображением Золотого моста. На Светланской уже появилось несколько необычных чугунных крышек с изображением моста через бухту Золотой Рог. Корр. ИА PrimaMedia их пофотографировали и пообщались с представителями компании, которая придумала такой дизайн, и изготовила сами люки.

По словам проект-менеджера компании "Стандартпак", которая занимается изготовлением люков, Никиты Леонова, сама идея нанесения рисунка или иного опознавательного знака не нова. Подобные реализованные идеи можно увидеть как за рубежом, так и в других городах России.

"Над самим макетом работали несколько человек: это представители администрации Владивостока, графический дизайнер Александра Тишина и я. Для нас было важно, что бы такие, казалось бы, незначительные, но очень важные вещи, как люки, несли не только свою прямую функцию, но и вносили небольшой вклад во внешний вид Владивостока", — сказал Никита Леонов.

В центре Владивостока устанавливают люки с изображением Золотого моста. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В центре Владивостока устанавливают люки с изображением Золотого моста. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В центре Владивостока устанавливают люки с изображением Золотого моста. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Всего таких люков было изготовлено 135. Их применение предполагается на участке дороги и тротуарах от остановки ДВГТУ до пересечения с ул. Капитана Шефнера.

Тяжелые чугунные крышки иногда сдают на металлолом, но эти не стащишь. Они выполнены из высокопрочного чугуна и считаются антивандальными – они крепятся на шарниры и закрываются специальным замком. То, что можно сделать качественно, можно сделать ещё и красиво.

В центре Владивостока устанавливают люки с изображением Золотого моста. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia В центре Владивостока устанавливают люки с изображением Золотого моста. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Стоит отметить, что именно на этом участке в 2018 году реализуется программа БКД. В рамках программы реконструируют проезжую часть, тротуары, а также демонтируют трамвайные рельсы.

Демонтаж начался еще несколько лет назад, их вынимали участками, и нынешний – заключительный на Светланской. В рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги – 2018" идет ремонт 10 улиц.

Справка. Первые люки появились в 1830-40-е годы, когда в самых развитых городах планеты создали канализацию. Круглые (почти всегда) крышки были придуманы для предотвращения травматизма прохожих и попадания мусора внутрь. Круглые они, кстати, потому что крышка такой формы не провалится внутрь, в отличие, например, от квадратной. И при демонтаже 50-ти кг конструкцию удобнее катить, поставив на ребро.

Люки могут закрывать бытовую и кабельную канализацию, а также водопровод, газопровод и теплопровод. По их внешнему виду иногда можно определить назначение: под люком желтого цвета всегда будет газопровод (на это же указывают буквы МГ), а под красным можно найти пожарный гидрант (но лучше не искать).