В 2018 году отток капитала из России вырос на 20%

Доллары в банке. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В то же время международные резервы России увеличились на $30,6 млрд

11 июля, PrimaMedia. Как сообщил Центробанк РФ, за первые шесть месяцев 2018 года чистый отток капитала из РФ увеличился на 20,1% и составил $17,3 млрд. За аналогичный период годом ранее он равнялся $14,4 млрд, сообщает ИА SakhalinMedia.

Как сказано в сообщении ЦБ РФ, в отличие от 2017 года, в этом году динамику кредитования остального мира частным сектором определяет спрос на иностранные активы других секторов. Менее значительный вклад в отток капитала внесли банковские операции. В то же время международные резервы России в январе-июне 2018 года выросли на $30,6 млрд, за счет операций платежного баланса. В первом полугодии 2017 года данный показатель составлял $18,9 млрд. Основная причина такой динамики – рост покупок иностранной валюты и возврат банками ЦБ ранее предоставленной валютной ликвидности.

Как сообщалось ранее, чистый вывоз капитала из России частным сектором в 2017 году составил $31,3 млрд. Для сравнения: в 2016 году он составлял $19,8 млрд. Основной вклад в вывоз капитала, по информации ЦБ, внесли операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.