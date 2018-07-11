Общество. 15:20

«Примсоцбанк» оставит скидку по бизнес-кредитам до конца чемпионата

Все клиенты банка, получившие одобрение по кредиту в период с 18 июня по 16 июля 2018 года, могут воспользоваться скидкой

11 июля, PrimaMedia. "Примсоцбанк" заморозил скидку в 1,5 п.п. от стандартной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса до конца акции #УсыНадежды, несмотря на завершение выступления сборной России по футболу на чемпионате. Все клиенты банка, получившие одобрение по кредиту в период с 18 июня по 16 июля 2018 года, могут воспользоваться скидкой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Это была отличная игра! Мы с большим удовольствием наблюдали за выступлениями нашей команды, — рассказал начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", Алексей Пастухов. — К сожалению, новых игр с участием российской сборной мы уже не увидим, но серьёзная скидка по кредитам будет ждать наших клиентов до конца чемпионата!"

Акция действует на продукты по программам кредитования малого и среднего бизнеса, одобренные в период действия акции и выданные на срок не более 3 лет в форме срочных кредитов, невозобновляемых и возобновляемых кредитный линий.

Подробную информацию об акции и продуктах для малого и среднего бизнеса можно узнать в офисах или на сайте банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

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