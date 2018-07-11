Учителям будут выплачивать компенсации за подготовку учеников к ГИА

Школа. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года

11 июля, PrimaMedia. Президент России Владимир Путин на днях подписал федеральный закон № 188-ФЗ "О внесении изменения в статью 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования любых форм. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

"Законом предусмотрено, что педагогам, участвующим в проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в любых формах в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения ГИА, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.", – сообщила один из авторов законопроекта координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.

Поводом для появления данного законопроекта стали жалобы педагогов из разных регионов на невыплаты гарантированных законом компенсаций за их участие в организации и проведении общего государственного экзамена, отметила она.

Между тем, выпускников, сдающих ГИА-11, около 600 тысяч человек, а сдающих ГИА-9 – 1,2 млн человек, то есть нагрузка на учителей в два раза больше.

Координатор партпроекта "Единой России" подчеркнула, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года и важно, чтобы регионы за имеющееся время подготовились к его исполнению, в том числе там, где не были предусмотрены компенсации педагогам, учли их в своих бюджетах со следующего года.

"Кроме того, важно также, чтобы и размер оплаты педагогам за участие в организации и проведении ГИА всех форм был адекватным. Ведь в ряде регионов уровень компенсаций слишком низок. Сейчас в регионах ставки компенсаций учителям, участвующим в проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, колеблются в размерах от 0 (в их числе Приморский край — прим. ред.) до 1,3 тысячи рублей за час", — рассказала Аршинова, добавив, что она направила министру просвещения Ольге Васильевой предложение ввести единую формулу оплаты труда педагогам за подготовку и проведение ГИА. Такая формула решила бы проблему прозрачности начисления и адекватности размера оплаты труда педагогов.