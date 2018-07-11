Поселок "Новый Де-фриз". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Компания DNS Девелопмент показала коттеджный поселок, который построила под Владивостоком

Резидент ТОР продемонстрировал в рамках первой очереди проекта «Новый Де-фриз» иной взгляд на жизнь за городом

11 июля, PrimaMedia. Компания DNS Девелопмент презентовала первую очередь строительства загородного поселка "Новый Де-фриз", расположенного в 20 минутах езды от Владивостока. Проект привлекателен своей необычной концепцией. Компания предлагает совершенно новый взгляд на загородную жизнь: дома возводятся в едином архитектурном стиле, а каждый двор огражден низким заборчиком в стиле американского поселка, сообщает ИА PrimaMedia.

Cправка: Инвестиционно-девелоперская компания DNS Девелопмент основана в 2012 году и является отдельным подразделением группы компаний "DNS". Компания в кратчайшие сроки заняла лидирующие позиции на рынке складской недвижимости Дальнего Востока, построив современный частный промышленный парк "Авиаполис Янковский". В настоящее время "DNS Девелопмент" реализует проекты строительства загородного поселка и жилого квартала в г. Владивосток, а также завода железобетонных изделий на территории ТОР "Надеждинская".

В ходе торжественной церемонии открытия директор DNS Development Александр Голутвин отметил, что идея заняться жилищным строительством зрела постепенно, свою роль сыграло то, что компания стала резидентом ТОР "Надеждинская".

— Первая очередь строительства завершена. С проектом "Новый Де-фриз" мы стали резидентами ТОР "Надеждинская", очень символично, что первые результаты работы на этой территории имеют социальную направленность. Девелопментом мы занимаемся с 2012 года, на сегодняшний день в компании работает более 100 человек – это профессионалы своего дела: инженеры-строители, инженеры-проектировщики. За это время мы успели реализовать несколько индустриальных проектов: завод по сборке ноутбуков и компьютеров в Артеме, отдельно стоящие складские комплексы и самый известный проект индустриального парка, который успешно функционирует, авиаполис "Янковский". По мере реализации этих проектов, пришла идея заняться жилищным строительством, — рассказал Александр Голутвин.

Александр Голутвин

Александр Голутвин. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Компания предлагает совершенно новый взгляд на загородную жизнь: никаких высоких заборов, все предельно открыто, а если есть необходимость уединиться, например, пожарить шашлыки с друзьями – сделать это можно на собственном заднем дворе. У каждого дома свой приусадебный участок порядка 6-8 соток.

1 / 7

— Качественное жилье в Приморье – одна из самых актуальных проблем, которая не дает укорениться здесь большому количеству людей.

Мы хотим строить много качественного, доступного жилья и привнести новый подход. Пока в нашей стране он не сильно развит, надеемся, что люди поймут его, а коллеги по бизнесу подтянуться.

И мы совместно будем строить новый образ Владивостока и Приморья, — подчеркнул генеральный директор DNS Digital Store и основатель компании Дмитрий Алексеев.

Дмитрий Алексеев

Дмитрий Алексеев. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Строительство поселка "Новый Де-фриз" началось в октябре 2017 года, на сегодняшний день собраны 38 индивидуальных домов, производится сборка трех таунхаусов и 6 дуплексов. Все дома благоустроены, проведено центральное водоснабжение, канализация и отопление.

— Особенно приятно, что ТОР Надеждинская не только площадка для развития промышленных производств, но и территория для строительства жилья социальной направленности. Я убежден, что это только начало, — отметил заместитель генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Владимир Печурчик.

1 / 3

В октябре 2018 года в поселке начнет функционировать общественная зона, где расположатся многофункциональный центр, спортивные площадки, детские игровые комплексы и парковка. Помимо этого, к услугам жителей предусмотрительно будет построен супермаркет, аптечный пункт, центр бытовых услуг, салон красоты, фитнес зал и зона коворкинга.

— Еще четыре года назад строительство таких масштабных объектов в Надеждинском районе не планировалось. А сегодня мы видим, как развивается район благодаря комплексному подходу в малоэтажном и многоэтажном строительстве. Это оказывает положительное влияние и на демографию населения. Надеюсь, мы и дальше будем успешно реализовывать подобные проекты и совместными усилиями развивать Владивостокскую агломерацию, — подчеркнул глава Надеждинского муниципального района Алексей Губарев.

1 / 3

Стоимость предложения на рынке от 60-70 рублей за квадратный метр по таунхаусам и 70-80 тысяч рублей за квадрат по индивидуальным домам. Цена зависит от конфигурации участка, площади домов и наличия ремонта в доме. Есть дома и с чистовой отделкой, что называется, "под ключ".

1 / 4

В стоимость покупки дома также входит пользование общественными зонами: спортивная и детская площадки, пешеходные дорожки, многофункциональный центр, а также круглосуточная охрана, видеонаблюдение, уличное освещение, благоустройство парковых территорий.

Поселок "Новый Де-фриз"

Сайт: http://newdf.ru/

Отдел продаж: 8(423) 2 614-914

Время работы: Пн-Вт, Чт-Сб с 9.00 до 18.00 (с 13.00 – 14.00 — обеденный перерыв)

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Строительство многоквартирного дома по ул. Лазо, 15/2 в Артеме возобновили спустя год

16:25

«Единая Россия» проследит за случаями завышения стоимости строящегося жилья

09 июля, 13:35

Спорт для всех: более 20 спортивных объектов возведут на Сахалине до конца 2018 года

07 июля, 13:15

Владивосток привыкает к хорошему: театр оперы, концертно-спортивный комплекс, медцентры

04 июля, 10:10

ЖК «Надеждинское Полесье»: Город на природе – уже не будущее, а настоящее

03 июля, 09:10

Картина дня

Оппозиция парламента Приморья не может найти, кто из своих поддержал пенсионную реформу

16:00

Не могут ликвидировать второй год: Приморского театра оперы и балета нет, а долги есть

10:15

Президент РФ назначил председателя Приморского краевого суда

13:40

Нацпарк "Бикин" в Приморье обратился к генпрокурору и министру МВД после проверок

17:55

Центральную улицу Владивостока украшают канализационными люками с Золотым мостом

10 июля, 11:20

Империя «Гидрострой» приобрела 96,38% акций «Преображенской базы тралового флота»
Алексей Козицкий: При смене пенсионной системы «наскоки» и скоропалительность недопустимы
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia