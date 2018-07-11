Приморские кудоисты выступят на Чемпионате мира в составе сборной России

Тестовые тренировочные сборы. Фото: Федерация Кудо России

Впереди у спортсменов серьезная подготовка к престижным соревнованиям

11 июля, PrimaMedia. Недельные тестовые тренировочные сборы завершились в Обнинске среди кандидатов в национальную сборную по кудо из числа лучших спортсменов страны 18 лет и старше, отобранных на Чемпионате и Кубке России. В тяжелейших испытаниях в сборную России от Дальнего Востока вошли пять кудоистов из Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации кудо ДФО.

Перед тренерским штабом стояла задача определить окончательный состав сборной для участия в Чемпионате мира по кудо, который пройдет 1 декабря 2018 года в городе Нагоя (Япония). Из четырех кандидатов путевки могли получить по итогам сбора лишь двое лучших.

Недельные тестовые тренировочные сборы в Обнинске. Фото: Федерация Кудо России Недельные тестовые тренировочные сборы в Обнинске. Фото: Федерация Кудо России Недельные тестовые тренировочные сборы в Обнинске. Фото: Федерация Кудо России 1 / 3

Как сообщил главный тренер сборной Дальневосточной федерации кудо Вячеслав Иванов, спортсменам пришлось пройти множество различных контрольных тестов – на силу, выносливость, скоростную работу, прыжки, забеги в защитном шлеме, работу на мешках по количеству нанесенных ударов и другие. Решающими стали спарринги, которые и определили всех претендентов.

В тяжелейших испытаниях в сборную России от Дальнего Востока вошли пять кудоистов из Приморского края: среди мужчин — Андрей Гришин из Находки (240 ед.), владивостокцы — Гегам Манавазян (240 ед.), Игорь Пермин (250 ед.), Константин Караульных (270 ед.), среди женщин в категории свыше 220 единиц — Александра Савичева. Впереди у них серьезная подготовка к престижным соревнованиям.

Недельные тестовые тренировочные сборы в Обнинске. Фото: Федерация Кудо России Недельные тестовые тренировочные сборы в Обнинске. Фото: Федерация Кудо России Недельные тестовые тренировочные сборы в Обнинске. Фото: Федерация Кудо России Недельные тестовые тренировочные сборы в Обнинске. Фото: Федерация Кудо России Недельные тестовые тренировочные сборы в Обнинске. Фото: Федерация Кудо России 1 / 5

В сентябре такие же сборы в Обнинске пройдут среди юношей, девушек, юниоров и юниорок (от 12 до 18 лет) – для участия в Первенстве мира, которое будет проходить в Японии одновременно с Чемпионатом мира. В сборах также примут участие юные кудоисты из Приморья – призеры Первенства России.

Напомним, что предыдущие Чемпионат и Первенство мира проходили в 2014 году также в Японии. Приморские спортсмены выступили на этих соревнованиях триумфально и завоевали семь золотых и две серебряные медали. Чемпионами мира стали — Гегам Манавазян, Константин Караульных, Евгений Шаломаев и Алина Резепкина, серебряным призером — Андрей Гришин. Победителями Первенства мира стали Георгий Бородий и Андрей Черепанов, серебро завоевал Амир Ерзнукаев.