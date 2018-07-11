Приморские кудоисты выступят на Чемпионате мира в составе сборной России

11 июля, PrimaMedia. Недельные тестовые тренировочные сборы завершились в Обнинске среди кандидатов в национальную сборную по кудо из числа лучших спортсменов страны 18 лет и старше, отобранных на Чемпионате и Кубке России. В тяжелейших испытаниях в сборную России от Дальнего Востока вошли пять кудоистов из Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации кудо ДФО.
Перед тренерским штабом стояла задача определить окончательный состав сборной для участия в Чемпионате мира по кудо, который пройдет 1 декабря 2018 года в городе Нагоя (Япония). Из четырех кандидатов путевки могли получить по итогам сбора лишь двое лучших.
Как сообщил главный тренер сборной Дальневосточной федерации кудо Вячеслав Иванов, спортсменам пришлось пройти множество различных контрольных тестов – на силу, выносливость, скоростную работу, прыжки, забеги в защитном шлеме, работу на мешках по количеству нанесенных ударов и другие. Решающими стали спарринги, которые и определили всех претендентов.
В тяжелейших испытаниях в сборную России от Дальнего Востока вошли пять кудоистов из Приморского края: среди мужчин — Андрей Гришин из Находки (240 ед.), владивостокцы — Гегам Манавазян (240 ед.), Игорь Пермин (250 ед.), Константин Караульных (270 ед.), среди женщин в категории свыше 220 единиц — Александра Савичева. Впереди у них серьезная подготовка к престижным соревнованиям.
В сентябре такие же сборы в Обнинске пройдут среди юношей, девушек, юниоров и юниорок (от 12 до 18 лет) – для участия в Первенстве мира, которое будет проходить в Японии одновременно с Чемпионатом мира. В сборах также примут участие юные кудоисты из Приморья – призеры Первенства России.
Напомним, что предыдущие Чемпионат и Первенство мира проходили в 2014 году также в Японии. Приморские спортсмены выступили на этих соревнованиях триумфально и завоевали семь золотых и две серебряные медали. Чемпионами мира стали — Гегам Манавазян, Константин Караульных, Евгений Шаломаев и Алина Резепкина, серебряным призером — Андрей Гришин. Победителями Первенства мира стали Георгий Бородий и Андрей Черепанов, серебро завоевал Амир Ерзнукаев.