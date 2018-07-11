Абоненты Tele2 снимут кино для большого экрана вместе с компанией Disney в России. Фото: предоставлено Tele2

Абоненты Tele2 снимут кино для большого экрана вместе с компанией Disney в России

Кинопроект объединит семь историй о счастье в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в марте 2019 года

11 июля, PrimaMedia. Tele2 определил финалистов своего конкурса "Кино по другим правилам" в рамках проекта Disney "Счастье – это…". Его цель − помочь начинающим сценаристам, режиссерам и актерам создать большое кино с профессионалами современного кинематографа. Победитель конкурса Tele2 станет сорежиссером одной из новелл киноальманаха.

Кинопроект Disney "Счастье – это…" объединит семь историй о счастье в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в марте 2019 года. Их снимут начинающие профессионалы киноискусства – студенты и недавние выпускники институтов кинематографии. Соавтором одной из новелл станет абонент Tele2 – он получает шанс создать короткометражный фильм по "другим правилам".

Выбирая победителя своей номинации, Tele2 не требовала от участника наличия профессионального кинематографического образования. Все, что нужно начинающему режиссеру, – творческий талант и желание снимать кино для большого экрана.

Работы участников оценивали признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко и Оксана Карас. Интересы абонентов Tele2 представлял Андрей Патока, заместитель генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. В ходе нескольких конкурсных этапов эксперты определяли лучших сценаристов, режиссеров и часть актерского состава для будущего фильма.

Авторитетное жюри проекта "Счастье – это…" отобрало пять авторов лучших работ в рамках конкурса Tele2 "Кино по другим правилам". Они прошли недельное обучение в Московской школе кино и защитили проекты перед экспертами. В итоге эксперты присудили победу Николаю Шишкину из Санкт-Петербурга, который станет сорежиссером новеллы киноальманаха.

Для участия в конкурсе "Кино по другим правилам" абоненты Tele2 должны были выбрать на сайте проекта Tele2 один из 50 сценариев, победивших в "Конкурсе сценаристов". Tele2 предлагала снять на основе этой истории 5-минутное видео на смартфон и загрузить работу в личный кабинет участника. Tele2 собрала на портале материалы, которые помогали создать качественную короткометражку: советы профессионалов, интересные киноприемы, обучающее видео.

"Для нас самое ценное в проекте – это дать шанс каждому абоненту Tele2 реализовать мечту и снять свое кино. Все, что нужно начинающему автору, – быть творческим человеком, верить в себя и не бояться жить по другим правилам. А бренд Tele2, со своей стороны, обеспечивает поддержку в профессиональном киносообществе и обучение. Вдохновляет тот факт, что в рамках конкурса мы получили по-настоящему интересные и оригинальные работы, а жизнь некоторых участников, возможно, никогда уже не будет прежней", — прокомментировала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

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