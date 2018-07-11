Строительство многоквартирного дома по ул. Лазо, 15/2 в Артеме возобновили спустя год

Глава города Артема Александр Авдеев встретился с обманутыми пайщиками многоквартирного дома по ул. Лазо, 15/2. Фото: Светлана Агафонова

Артемовский долгострой находится на контроле у главы округа Александра Авдеева

11 июля, PrimaMedia. Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев 10 июля встретился с обманутыми пайщиками многоквартирного дома по улице Лазо, 15/2. Встреча была организована главой округа по поручению врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Ранее глава региона провел личный прием граждан по вопросу артемовского долгостроя, на котором были определены сроки сдачи дома — это третий квартал 2019 года. По информации нового застройщика, компания уже возобновила строительство дома, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Во встрече приняли участие прокурор города Артема Павел Гричановский, представитель застройщика ООО "ДВ Монолит" Александр Табаченко и представитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства ПК Вячеслав Рябов.

В актовом зале администрации Артема собрались около 50 участников жилищно-накопительного кооператива. Александр Авдеев сразу обозначил, что цель встречи — подписание всеми сторонами протокола, который уже 13 июля глава и инициативный представитель кооператива представят Андрею Тарасенко.

Многоквартирный жилой дом на улице Лазо – один из проблемных объектов строительства в Артеме. Возведение его началось в 2015 году. Группа пайщиков, более 100 человек, тогда вступила в жилищно-накопительный кооператив. Большинство участников за время строительства добросовестно выплатили все средства, предусмотренные договорами. В 2017 году строительство на объекте прекратилось, и с тех пор сроки сдачи дома постоянно переносятся.

К настоящему времени в компании-застройщике ООО "ДВ Монолит" сменился учредитель, им стал Александр Табаченко, которому и предстоит достраивать дом. Как рассказывает застройщик, на достройку дома потребуется ориентировочно 60 млн рублей, сумма в данный момент уточняется и просчитывается. Задолженность самих членов кооператива на сегодняшний день составляет более 32 млн рублей, это те средства, которые не внесли 33 должника из более сотни участников кооператива. И кроме этого, девять квартир в доме остаются непроданными.

По словам застройщика, компания уже возобновила строительство дома. "С понедельника на объект зашли строители, первое, что им предстоит сделать – это зачистить площадку, — рассказывает Александр Табаченко, — так как сейчас задача у нас – подвод технических условий, необходимых для строительства дома, для этого и будем зачищать площадку. Сейчас мы получаем доступ к тепловой камере для дальнейших работ по подаче теплоснабжения к дому".

От инициативной группы пайщиков поступало много различных вопросов, но все они сводились к одному — людей интересует, когда будет достроен дом. Сейчас этот вопрос находится под контролем главы АГО Александра Авдеева.

На собрании были созданы два наблюдательных совета из инициативных участников кооператива. Один совет будет наблюдать за ходом строительства и отслеживать сроки выполнения работ. Другой совет взял на себя обязательства максимально продуктивно всеми законными методами убедить должников расплатиться с застройщиком. За создание наблюдательных советов участники собрания из числа пайщиков проголосовали единогласно. Также пайщики единогласно определили период, в течение которого будет проводиться работа с должниками – это 2 месяца. По окончании этого срока по общему решению членов кооператива квартиры должников будут выставлены на продажу.

Итогом встречи стал протокол о ходе строительства, который определяет сроки выполнения всех работ. Протокол будет подписан застройщиком, председателем и членами жилищно-накопительного кооператива, представителем гостехнадзора, главой округа и представителем СРО. Далее этот протокол будет рассматриваться на совещании у врио губернатора края Андрея Тарасенко. Очередная встреча главы АГО с пайщиками, на которой обсудят итоги работы по принятым решениям, состоится через месяц.