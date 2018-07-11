Эвакуатор и Toyota Allion столкнулись лоб в лоб во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Эвакуатор и Toyota Allion столкнулись лоб в лоб во Владивостоке

В результате ДТП пострадали два человека – пассажиры Toyota (ФОТО)

11 июля, PrimaMedia. Эвакуатор и легковой автомобиль столкнулись в лобовом столкновении в районе ул. Днепровская во Владивостоке. Легковушка получила серьезные повреждения, и водителя зажало в покореженном авто, сообщает ИА PrimaMedia.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки Toyota Allion на большой скорости двигался по ул. Днепровской в сторону ул. Выселковой, эвакуатор Hino наоборот поднимался с ул. Выселковой в сторону ул. Днепровской. Водитель Toyota не справился с управлением, вылетев на встречную полосу движения, и врезался в автомобиль эвакуатора. От удара Toyota Allion развернуло и отбросило в кювет.

В результате ДТП пострадали два человека – пассажиры Toyota. Они доставлены в больницу.

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