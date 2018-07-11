Праздничное открытие магазина низких цен "Радиус". Фото: предоставлено "Фреш 25"

Здесь собраны все самые необходимые продукты и товары, которые можно приобрести по низким ценам

11 июля, PrimaMedia. Сеть "Радиус" пополнится новым магазином в приморском поселке Трудовое. Это уже будет 29-й магазин данной сети. На небольшой площади магазина собраны все самые необходимые продукты и товары, которые можно приобрести по таким же низким ценам, как и во всей сети "Радиус", сообщает ИА PrimaMedia.

В магазине будет продаваться горячая выпечка и хлеб собственного производства.



В магазине будет продаваться горячая выпечка и хлеб собственного производства. Фото: предоставлено "Фреш 25"

Новый "Радиус" очень удачно расположен — на перекрестке, к нему есть несколько заездов с разных улиц. Также, у магазина имеется большая удобная парковка. На весь поселок это ,пожалуй, один магазин такого формата.

Праздничное открытие состоится 12 июля в 16.00.

Приходите по адресу п. Трудовое, ул. Лермонтова, 85. Мы ждем Вас!



Продукция "Радиуса". Фото: предоставлено "Фреш 25"

Справка: Торговая сеть "Фреш 25" – крупнейший продуктовый ритейлер Приморского края. Насчитывает более 60 магазинов, работающих под брендами "Фреш 25" и "Радиус".

Супермаркеты "Фреш 25" расположены во Владивостоке, в Уссурийске, Находке, Фокино, Большом Камне, Ливадии, Лесозаводске, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве.

В сети "Фреш 25" работает более 3 тысяч сотрудников, огромное внимание уделяется качеству обслуживания покупателей и активно развивается сегмент собственного производства.

Вся подробная информация на сайте www.fresh25.ru и на странице в Instagram @25fresh.

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