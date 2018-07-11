Коллекторы получат биометрические данные россиян

Взыскатели сумеют опознать должников за несколько секунд

11 июля, PrimaMedia. Коллекторы в России в скором времени смогут получить доступ к биометрическим данным граждан. Им будет передан доступ к Единой биометрической системе (ЕБС), которую создают банки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ФедералПресс.

Отметим, что в ЕБС собраны такие биометрические параметры россиян, как изображение лица и голосовые слепки. Коллекторы получат доступ к данным уже в следующем году и смогут идентифицировать должников по голосу. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Центральному банку России.

При этом сами коллекторы не будут заниматься сбором биометрических параметров. Биометрические данные для сверки и взысканий коллекторам будут передавать банки. Работать система будет следующим образом: при звонке коллектора голосовой слепок гражданина будет проходить проверку по ЕБС.

К слову, эксперты поддерживают эти нововведения и считают, что новация нужна прежде всего для упрощения процесса идентификации должника, снижения психологического дискомфорта при коммуникациях и исключения ошибочных взысканий у добросовестных граждан.

Также такая система позволит оставить в базе лишь телефонные номера заемщиков, которые на самом деле просрочили выплаты. За счет этого будет повышена результативность обзвонов. Кроме того, нововведения скажутся и на оптимизации телефонии и сокращения времени телефонных переговоров.