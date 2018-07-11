"Доброфлот" построит береговой завод по переработке минтая в Приморье

Доброфлот построит завод по переработке минтая. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Общий объем инвестиций составит более 3,5 миллиардов рублей

11 июля, PrimaMedia. Группа компаний "Доброфлот" из Приморского края построит завод по переработке минтая в ТОР "Большой Камень". Инвестиции в проект составят более 3,5 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По информации генерального директора ГК "Доброфлот" Александра Ефремова, проект реализуется в рамках закрепления инвестиционных квот под строительство береговых объектов по переработке рыбной продукции. "В настоящее время в Большом Камне ведется строительство завода по переработке минтая с логистическим комплексом. Мощность завода – более 110 тонн готовой продукции в сутки. Общий объем инвестиций в эти проекты составит более 3,5 миллиардов рублей, будет создано 1,6 тысяч рабочих мест", – сказал Александр Ефремов.

По словам Андрея Тарасенко, для того, что бы использовать все мощности завода, необходимо заниматься промыслом не только минтая и сардины иваси, но и осваивать глубоководные виды ресурсы. "Этот ресурс сейчас очень востребован, совместно с ТИНРО-Центром посмотрите объемы глубоководных биоресурсов. Возможно, будем субсидировать это направление, я переговорю с Министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым о создании подобной программы", – пообещал Тарасенко.