Железнодорожники Приморья выступают против повышения пенсионного возраста. Фото: пресс-служба ФППК

Заставлять людей трудиться до смерти – бесчеловечно, считают работники

11 июля, PrimaMedia. 78 собраний трудовых коллективов, десятки пикетов в городах и селах Приморья, в которых приняли участие железнодорожники края, демонстрируют единодушный протест против пенсионной реформы, предложенной правительством. Владивостокский филиал Дорпрофжел ДВЖД назвал ее негуманной и крайне жестокой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Если проект будет принят в предложенном варианте, то большинство мужчин-работников отрасли не доживут до пенсии, а женщины выйдут на нее тяжело больными, — обобщает коллективное мнение профсоюзный лидер филиала Наталья Лямина. — Трудом, здоровьем и жизнью нынешнего поколения работников создано все вокруг нас, и заставлять людей работать до смерти на рабочих местах – бесчеловечно. И не надо приводить в пример пенсионный возраст немцев, датчан и японцев, "забывая" про уровень их жизни, доступность первоклассной медицины и то, что они по отношению к нам – долгожители".

Железнодорожники приводят веские доводы в подтверждение своей позиции.

Некоторые категории работников отрасли имеют право на льготную пенсию, раньше установленных законом сроков, — но не всем удается ее получить. Уже сегодня по состоянию здоровья многие из них не проходят медкомиссии и "списываются" со своих рабочих мест. Чем выше возраст, тем сложнее пройти обязательный профосмотр 40-45 летним "вредникам": слишком высоки требования к состоянию здоровья. Что говорить о 60-летних работниках: по специальности им работать не позволит состояние организма, а найти работу в таком возрасте невозможно уже сейчас. В этом убеждены члены трудового коллектива Эксплуатационного вагонного депо Уссурийска.

"Реформы на железнодорожном транспорте в первую очередь направлены на повышение производительности труда, то есть, выполнение большего объёма работ меньшей численностью работников. Поэтому труд на железнодорожном транспорте сегодня — удел здоровых людей, а их в отрасли все меньше", — считают они.

Отраслевая медицина, профсоюзы делают многое для сохранения и поддержания здоровья железнодорожников, но проблем все равно не избежать. К тому же на пути к льготной пенсии есть и другие препоны.

"Сегодня я, как дежурная по станции, не могу оформить льготную пенсию из-за того, что не набираю необходимое количество лет по приему и пропуску поездов на участках магистральных железных дорог с особо интенсивным движением. Этот формальный показатель не дает мне раньше уйти на заслуженный отдых, но ничуть не облегчает тяжесть моей работы", — рассказывает член профорганизации РОСПРОФЖЕЛ станции Уссурийск Любовь Кожемякина.

Профком Эксплуатационного вагонного депо Уссурийска делится своей статистикой:

"Помимо физических и нервных нагрузок в нашей отрасли до сих пор сохраняется большая доля тяжелого физического труда. 1085 работников депо работают по 11-12 часов в сменном режиме, 959 человек трудятся на открытом воздухе при любых погодных условиях. И только 553 работника имеют право на досрочное назначение пенсии. Но и они опасаются, что следующим этапом пенсионной реформы станет пересмотр сроков назначения льготных пенсий".

И дело не только в досрочном выходе на заслуженный отдых.

"Приемосдатчики грузов и багажа, операторы станционных технологических центров и ряд других специалистов не являются льготниками, хотя и трудятся в тяжелых условиях. Напряженная сменная работа вызывает у них букет хронических заболеваний, и продление пенсионного возраста только усугубит их моральное и физическое выгорание", — считают работники железнодорожной станции Находка – Восточная.

В том, что пенсионная реформа еще больше ударит по здоровью людей, не сомневаются и на Уссурийской дистанции гражданских сооружений. Подавляющее большинство ее работников трудятся во вредных условиях, вызванных шумом, запылением, воздействием химических реагентов. К тому же часть работ выполняются на высоте, со сложным оборудованием и электроинструментом.

"Сигналисты на железнодорожных станциях — почти всегда женщины. Для закрепления вагонов им приходится переносить на большие расстояния по несколько 8-килограммовых "башмаков". С этим тяжело справляться даже молодым и здоровым, что говорить о тех, кто будет вынужден работать до 63-х лет?" — недоумевает экономист железнодорожной станции Уссурийск Юлия Цайгородцева.

Лидер профорганизации железнодорожной станции Находка Галина Ходкевич приводит свежий пример, когда от работы по состоянию здоровья отстранили сразу двух дежурных, у которых обострились заболевания ног — профессиональные издержки работы в отрасли.

"Работоспособность железнодорожников снижается, это отражается на производительности труда, но ведь на кону стоят безопасность движения поездов, жизни людей. И вместо того чтобы улучшать жизнь работников, новый законопроект ее ухудшает", — считает Ходкевич.

Председатель профорганизации Спасск-Дальненской дистанции сигнализации централизации и блокировки Оксана Невкапса также подтверждает, что у 60% 50-летних сотрудников предприятия серьезные проблемы со здоровьем. Все потому, что 80% работников круглый год трудятся на открытом воздухе в резко-континентальном приморском климате, сталкиваются с высоким уровнем шума от проходящих поездов, работы реле и трансформаторов, не всегда имеют возможность полноценно питаться в рабочее время. И другую работу в этом возрасте на территории района найти уже не реально, чтобы дожить до отодвинутой пенсии.

В Эксплуатационном вагонном депо Уссурийска похожая картина: из 1160 работников после достижения пенсионного возраста продолжают работать лишь 15 женщин и 14 мужчин. Это всего лишь 2,5% от общей численности трудового коллектива. Остальные не могут даже подрабатывать из-за накопившихся проблем со здоровьем.

Наталья Лямина акцентирует внимание еще на одной проблеме.

"Оптимизация производства, которая идет в последние годы в отрасли полным ходом, сводится к элементарному сокращению кадров. Уже сегодня выпускники средних и высших учебных профильных заведений не могут устроиться на работу, и повышение пенсионного возраста еще более усугубит эту проблему", — считает она.

С ее мнением солидарны и коллеги из вагонного ремонтного депо Партизанска.

"Даже если наши люди доживут до 63-65 лет, где они будут работать? В таких депрессивных городах, как наш, работы практически нет, медицина оставляет желать лучшего. Прежде чем внедрять столь жесткий вариант реформы людям надо обеспечить хоть какие-то гарантии. Чтобы те, кто отработал по 30-40 лет, не остались без средств к существованию, оказавшись в одночасье без работы и здоровья", — считают они.

Находкинские железнодорожники рассматривают проблему еще глубже: повышение пенсионного возраста вызовет тотальную безработицу среди молодежи, а значит, падение рождаемости и наступление нового демографического кризиса в стране.

"Прямая дорога к падению уровня жизни простых людей и росту социальной напряженности, — а к этому неминуемо приведет реформа в предложенном варианте — не может быть оправдана никакими, даже самыми убедительными расчетами, — резюмирует лидер профсоюза железнодорожников Приморья Наталья Лямина.