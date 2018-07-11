Вход в заповедную бухту Астафьева в Приморье подорожал для отдыхающих до 250 рублей

Охрана у входа в бухту Астафьева. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

При этом охранники пляжа выдают билеты с предупреждением о запрете на купание

11 июля, PrimaMedia. Вход для пляжных туристов в бухту Астафьева, являющуюся частью Морского биосферного заповедника, в нынешнем сезоне подорожал на 50 рублей сравнительно с прошлым годом и теперь стоит 250 рублей. Охранники дежурят у металлического забора сезонно. Дело в том, что хоть акватория и является заповедной, земля вокруг и береговая полоса в частных руках. На ней предприниматели делают свой пляжный бизнес уже много лет, сообщает ИА PrimaMedia.

Как пишет в соцсетях одна из путешественниц, недавно посетивших бухту, если туристы проявляют строптивость и отказываются платить, ребята у калитки демонстрируют автоматы. Кроме оружия охрана пляжа располагает документами, подтверждающими, что все законно: территория берега у бухты – частная, собственник сдал ее в аренду. При этом в заповедной бухте запрещено купаться – предупреждение об этом напечатано на билетах, продаваемых охранниками.

ИА PrimaMedia год назад проводило расследование, как и почему побережье заповедника в Хасанском районе Приморья стало частной собственностью. Выяснилось, что территорию бывшего оленьего совхоза "Гамов" некогда раздали в виде паев работникам и администрации. Сейчас два участка земли по 10 гектаров в районе Астафьева находится в собственности у двух ООО, границы участков проходят по берегу. Вода принадлежит заповеднику, а земля – частникам. В 2014 году морской заповедник получал 50% выручки с проданных "путевок", разрешая купание в заповедной бухте. Однако с приходом нового директора схема разрушилась. Теперь вся прибыль остается у частников, люди продолжают купаться, хотя официально это запрещено.

Насколько доходным является "бизнес" с калиткой, можно судить по такой цифре: в 2016 году путевки на экскурсию "Чудесный мир бухты Астафьева" приобрели более 14 тысяч человек.