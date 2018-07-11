Кран. Фото: https://pixabay.com

Горячую воду отключили на неделю в двух районах Владивостока

Рабочие проведут замену паропровода в районе улицы Фадеева, работы продлятся с 11 по 18 июля (СПИСОК)

11 июля, PrimaMedia. Приморские энергетики с 11 по 18 июля проведут замену паропровода в районе улицы Фадеева во Владивостоке. В связи с этим от горячего водоснабжения на неделю отключена часть домов в Первомайском и Ленинском районах Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

В рамках ремонтных работ будут заменены головные участники теплотрасс с увеличением диаметра труб, что в дальнейшем положительно отразится на гидравлическом режиме и даст возможность дополнительного подключения потребителей.

Пар, передающийся по паропроводу, используется для подготовки горячей воды муниципальными центральными тепловыми пунктами (ЦТП).

Список домов, попавших под отключение:

  • 40 лет ВЛКСМ: 2;
  • 50 лет ВЛКСМ: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26б, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32;
  • Вилкова: 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б;
  • Владикавказская: 1;
  • Вязовая: 1, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
  • Героев Хасана: 4, 6, 7, 10, 12;
  • Горийская: 1;
  • Гризадубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
  • Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12;
  • Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30;
  • Запорожская: 2, 4, 6;
  • Интернациональная: 51;
  • Каплунова: 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;
  • Коммунаров: 14;
  • Кузнецова: 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 1, 92;
  • Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
  • Нарвская: 6;
  • Невельского: 1, 11, 13, 15, 17;
  • Никифорова: 37;
  • Окатовая: 1а, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14у, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21;
  • Полярная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 7в, 7г, 9;
  • Сафонова: 24, 26, 30, 32, 33, 34, 37, 39;
  • Связи: 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б;
  • Спиридонова: 15, 34, 42, 44;
  • Терешковой: 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
  • Харьковская: 1, 3, 6, 9, 11;
  • Часовитина: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27.

Филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" просит обратить внимание на то, что реконструкция тепловых сетей повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем.

Филиал "Приморская генерация" приносит извинения за причиненные неудобства и просит жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения. При этом энергетики приложат все усилия, чтобы сократить продолжительность отключения.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Порядка 150 домов во Владивостоке остаются без горячей воды

06 июля, 12:50

7-летний "горячий" вопрос с водоснабжением решили в приморском поселке Трудовое

05 июля, 11:05

"Устал давать взятки": владельцам элитных коттеджей под Владивостоком перекрыли воду

27 июня, 19:15

Горячая вода возвращается в дома жителей Владивостока

26 июня, 16:25

Приморцы будут платить больше за тепло и горячую воду с 1 июля

25 июня, 13:20

Картина дня

Владивостокцы получили грозное предупреждение от синоптиков на четверг

15:30

Оппозиция парламента Приморья не может найти, кто из своих поддержал пенсионную реформу

17:45

Вход в заповедную бухту Астафьева в Приморье подорожал для отдыхающих до 250 рублей

16:00

Не могут ликвидировать второй год: Приморского театра оперы и балета нет, а долги есть

10:15

Президент РФ назначил председателя Приморского краевого суда

21:05

Депутаты Приморья едва не поссорились, отказывая бывшим заключенным в квоте на труд
Алексей Козицкий: При смене пенсионной системы «наскоки» и скоропалительность недопустимы
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia