Правительство утвердило новый порядок подключения к системам теплоснабжения

В случае необоснованного отказа в предоставлении услуги заявитель имеет право обратиться в суд

11 июля, PrimaMedia. Правительство России утвердило новый порядок подключения к системам теплоснабжения, а также правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии. Постановление опубликовано на сайте кабмина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Правилами устанавливается порядок подключения теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению", – говорится в документе.

Недискриминационный доступ подразумевает обеспечение равных условий предоставления данных услуг потребителям.

Кроме того, в постановлении определены особенности подключения, согласно которым любой заявитель, заключивший договор с организацией теплоснабжения, имеет право на обязательное обслуживание. В случае необоснованного отказа в предоставлении услуги заявитель имеет право обратиться в суд.