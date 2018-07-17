Насладиться летним меню и встретить закат во Владивостоке

Веранда ресторана "Супра". Фото: Фото предоставлено рестораном "Супра"

Обзор лучших террас в городе у моря

17 июля, PrimaMedia. Владивостокское лето, как обычно, припозднилось, но все чаще город у моря радует жителей и гостей солнечными деньками и приятными летними вечерами. Проводить их лучше всего в приятной обстановке уютного кафе под открытым воздухом и с красивым видом. PrimaMedia подготовило обзор летних террас, где можно насладиться теплыми выходными с друзьями и близкими или отдохнуть после работы и встретить закат.

NOVIK Country Club

Адрес: остров Русский, пос. Мелководный

В распаде двух сопок на берегу моря расположился парковый комплекс семейного отдыха Novik. Здесь вы найдете ресторан, русскую баню, спортивный клуб, кафе и беседки у берега моря. На территории парка расположена длинная прогулочная тропа здоровья вдоль моря и набережная. В специально оборудованных беседках с мангалом можно пожарить шашлыки.

Для любителей спорта в "Новике" можно арендовать сап-доски и оборудование для дайвинга – встретить рассвет в море проще, чем кажется. Также спортивный клуб активно пропагандирует греблю на драконах. В местной бухте ежегодно проходят соревнования по гребле — борьба за губернаторский кубок. Высококвалифицированные тренеры даже из новичка смогут сделать профессионала за несколько тренировок.

Шеф ресторана Novik Антон Терентьев — мастер по приготовлению морепродуктов. Залог самых вкусных блюд в свежести продукта. В ресторане имеется аквариум, где выращивают самые свежие морепродукты для подачи гостям.

— В июле мы планируем полностью изменить меню: добавить больше интересных сочетаний вкусов и фактур в блюда. Неизменным останется только то, что морепродукты будут самыми свежими, чем мало кто может похвастаться. В нашем баре есть много разных освежающих напитков, которые спасут от летнего зноя, а для летних прохладных ночей имеется большой выбор согревающий коктейлей, — рассказывает управляющая рестораном.

Novik Country Club. Фото: Фото предоставлено Novik Country Club Novik Country Club. Фото: Фото предоставлено Novik Country Club Novik Country Club. Фото: Фото предоставлено Novik Country Club Novik Country Club. Фото: Фото предоставлено Novik Country Club Novik Country Club. Фото: Фото предоставлено Novik Country Club 1 / 5

Old fashioned

Адрес: улица Петра Великого, 4

Гастробар Old Fashioned — место, где вы всегда попробуете блюда из свежих и здоровых продуктов. Шеф меняет меню несколько раз в год в связи с сезонностью ингредиентов, из которых готовятся шедевры. Локальность и сезонность — подобное восприятие кухни на Дальнем Востоке уникально. Концепция Old Fashioned проста — отказ от привычного в пользу интересного. Это прослеживается как в кухне и баре, так и в интерьере самого ресторана.

— Если вы в Old Fashioned впервые, попробуйте наш дегустационный сет — это основные пять блюд, которые являются у нас фаворитами. Также рекомендую попробовать наши сезонные коктейли. Настойки мы готовим самостоятельно, и уже на их основе делаются различные коктейли и напитки, — советует управляющая гастробара Old Fashioned.

Терраса у гастробара открывается в апреле, а закрывается лишь в ноябре. Даже если летняя ночь выдалась холодной и дождливой, это не помешает отдыху — полы на террасе с подогревом, а значит, никто не замерзнет. Помещение наполнено светом и воздухом за счет панорамных французских окон и стеклянной крыши, а мягкий свет от ламп заполняет террасу уютом и теплом.

Гастробар Old Fashioned. Фото: Фото предоставлено гастробаром Old Fashioned Гастробар Old Fashioned. Фото: Фото предоставлено гастробаром Old Fashioned Гастробар Old Fashioned. Фото: Фото предоставлено гастробаром Old Fashioned Гастробар Old Fashioned. Фото: Фото предоставлено гастробаром Old Fashioned 1 / 4

Zuma

Адрес: Фонтанная, 2

В одном из самых известных ресторанов Владивостока всегда людно, поэтому столик лучше забронировать заранее. Насидевшись внутри зимой, посетители летом хотят удобно расположиться на террасе под широкой тенью зонта.

С приходом лета бренд-шеф Егор Анисимов добавил новые блюда, придерживаясь принципов сезонности и локальности продуктов: в меню стало еще больше морепродуктов, азиатских специалитетов и ярких вкусов. Например, севиче из краба волосатика с соусом понзу и икрой морского ежа, приморский гребешок, запеченный в раковине под сырной пеной, и кимчи вок.

Шеф-кондитер Олеся Попова также приготовила несколько новинок: загадочный "Да Винчи" в виде шоколадного шара и оригинальный "Исигаки" со съедобным песком, морскими звездами и легким цитрусовым муссом в форме морского ежа.

Zuma. Фото: Фото предоставлено рестораном Zuma Zuma. Фото: Фото предоставлено рестораном Zuma Zuma. Фото: Фото предоставлено рестораном Zuma Zuma. Фото: Фото предоставлено рестораном Zuma Zuma. Фото: Фото предоставлено рестораном Zuma Zuma. Фото: Фото предоставлено рестораном Zuma Zuma. Фото: Фото предоставлено рестораном Zuma Zuma. Фото: Фото предоставлено рестораном Zuma Zuma. Фото: Фото предоставлено рестораном Zuma Zuma. Фото: Фото предоставлено рестораном Zuma 1 / 10

Супра

Адрес: Адмирала Фокина, 1б

У вас нет дачи? Приходите в "Супру"! Нет более гостеприимного места, чем грузинская дача. На втором этаже самого аутентичного ресторана города царит такое же веселье, как на первом, но в обстановке еще более расслабленной.

Здесь так же, как и на первом этаже, реками льются грузинские напитки, варятся десятками хинкали и пекутся сотнями хачапури по-аджарски. Летом охладиться можно грузинским лимонадом, а в знойную жару подкрепить холодными закусками. Вид, который открывается со второго этажа "Супры", заслуживает внимания. Ни один генацвале не уйдет из "Супры" голодным.

Супра. Фото: Фото предоставлено рестораном "Супра" Супра. Фото: Фото предоставлено рестораном "Супра" Супра. Фото: Фото предоставлено рестораном "Супра" 1 / 3

Studio

Адрес: Светланская, 18a

Еще одна известная терраса Владивостока расположилась в самом сердце города. Здесь лето — это время для всего нового, яркого, теплого и чудесного. Настоящее произведение искусства – панорамная картина от художников из мастерской Concrete Jungle, а вечерний свет и лампы ручной работы из натурального дерева создают непередаваемую атмосферу комфорта и уюта.

Персонал кафе старается сделать все, чтобы гости всегда оставались под приятным впечатлением не только от нового летнего меню кухни, но и могли оценить атмосферу настоящего приморского лета. Вместе с обновленной террасой появился и летний коктейльный бар. Он располагается на террасе и радует гостей новыми авторскими напитками.