Сенатор Ростислав Гольдштейн: За гектаром на Дальнем Востоке очередь из сотни тысяч заявок

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

В Федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.РФ» зарегистрировано 119 582 заявки на получение "ДВ гектара"

11 июля, PrimaMedia. Получить бесплатно гектар земли на Дальнем Востоке на сегодняшний день желают многие. В Федеральной информационной системе "НаДальнийВосток.РФ" зарегистрировано 119 582 заявки на получение земельного участка в рамках программы "Дальневосточный гектар", выдано уже более 42,1 тыс. земельных участков, — ИА PrimaMedia.

В основном, берут землю под строительство жилья — такие заявки составляют 40% от общего числа. Занятие сельскохозяйственной деятельностью выбрали 29% участвующих в государственной программе. 15% граждан хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство. Под разные виды предпринимательской деятельности, такой как, например, открытие кафе, магазинов, заправочных станций, берут землю 6% заявителей.

— Интерес у людей есть, об этом говорит количество оставляемых заявок. И во многом это обусловлено тем, что людям просто это сделать — через интернет, то есть без волокиты и хождения по кабинетам чиновников. Уже в 2019-2020 году мы увидим первые плоды работы программы, потому что те, кто взял землю в 2016 году, должны будут задекларировать ход освоения. Но уже сегодня люди охотно, в том числе на Восточном экономическом форуме во Владивостоке – одной из ключевых российских площадок для международных встреч, – делятся опытом освоения бесплатных гектаров и вдохновляют тех, кто еще раздумывает на идеей взять себе землю в пользование, — прокомментировал член комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Напомним, программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России.

Оформление участка по программе "Дальневосточный гектар" проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Сейчас рассматривается вопрос расширения программы "Дальневосточный гектар" на участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. 4 июля законопроект был единогласно поддержан в первом чтении.

Напомним, что разрабатываются и другие поправки в закон. Минвостокразвития России предлагает расширить возможности программы "Дальневосточный гектар". В рамках поддержки малого предпринимательства предполагается освободить самозанятых граждан от уплаты НДФЛ и страховых взносов с доходов от деятельности на "гектаре".