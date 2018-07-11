Новое «пятнистое чудо» появилось на свет в зоопарке «Садгород» во Владивостоке

Журналисты ИА PrimaMedia первыми увидели нового леопарда. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Вторая дочка пары африканских леопардов вскармливается мамой-спаниелем и дружит с щенком (ФОТО, ВИДЕО)

11 июля, PrimaMedia. В зоопарке "Садгород" во Владивостоке радостное событие, на свет появился уже второй детеныш африканского леопарда. Месяц бессонных ночей и бережное выхаживание помогли малышке окрепнуть и сегодня, 11 июля она празднует свой первый день рождения и принимает гостей – журналистов ИА PrimaMedia.

В прошлом году 7 октября у пары африканских леопардов Влада и Алены родилась Милаша, которую впоследствии вскормила золотистый ретривер Тесси. Месяц назад 11 июня в семье молодых родителей снова произошло пополнение – еще одна малышка.

Новый леопард в зоопарке "Садгород". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новый леопард вскармливается молоком спаниеля. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Малышка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Малышке еще не дали имя. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Детеныш любит позировать на камеру. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Девочка родилась не очень сильной, потребовался месяц, чтобы малышка окрепла, набралась сил и сегодня уже можно вздохнуть с облегчением: она здорова и растет как полагается маленькому хищнику.

– Леопардессе мы пока не дали имя, так как в первый месяц от рождения сложно сказать, все ли с детенышем будет хорошо. В течение этого времени мы растили ее, наблюдали и уже дошли до месячного возраста. Теперь с уверенностью можем сказать – она здорова и все с ней будет хорошо! А вскармливать малышку нам помогает спаниель Шерри, правда, мы ее назвали Чаппа, так как не знали настоящего имени.

Маму шестерых щенков мы взяли у знакомых, но так как молока у нее было мало, пятерых щенков мы отдали нашей сотруднице, она кормила их из бутылочки и одного решила оставить себе. Еще одного щенка мы оставляем у нас в доме для того, чтобы новому леопардику было с кем дружить, они с рождения вместе. Но впоследствии ему и его четырем братьям и сестрам необходимо найти хозяев, отдадим в хорошие руки спаниелек! – рассказал ветеринар зоопарка Виктор Агафонов.

Имена для леопардессы и ее подружки спаниеля сотрудники зоопарка планируют выбрать вместе с горожанами через опрос в инстаграме зоопарка. – Хотим, чтобы наши гости помогли с именами для обеих малышек, – добавил Виктор.

С сегодняшнего дня леопарда будут кормить еще и мясом. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Малышка растет очень быстро. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Леопардесса очень любопытная. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Позирует на камеру. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Леопардесса любит играться. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Пока пятнистое чудо активно растет и развивается. Уже пытается заигрывать: трется об ноги и тянет свою мордочку к лицу, когда сидит на руках.

– Первый месяц она питалась молоком собаки, с сегодняшнего дня я буду приучать ее к мясу. Постепенно буду давать тонко нарезанную телятину, говядину и индейку. Про ее будущую судьбу мы пока не думали, для нас было важно, чтобы она подросла и поправилась. До полугода она точно будет жить здесь – в нашем доме, также как когда-то жила ее родная сестра Милаша, а дальше посмотрим.

Тигренок Тайган, к которому вы приезжали 3 недели назад, уже перешел в основном на мясо, если еще пару недель назад его рацион на 99% состоял из козьего молока, то сейчас он как будущий хищник лакомится мясом. Они с подружкой Адель продолжают дружить: вместе едят, гуляют, резвятся, растут, в общем, – сказал ветеринар.

Напомним, сейчас кошачье царство в зоопарке составляют четыре леопарда: месячная малышка, ее 9-месячная сестра, их родители Влад и Алена, и пять тигров: 2-месячный Тайган, 10-месячная Алекса, две взрослые дамы Амурка и Уссурка и лавный царь – белый тигр Маркиз.

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