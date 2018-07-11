Пешеход под дождем. Фото: Юлия Белая, ИА PrimaMedia

Владивостокцы получили грозное предупреждение от синоптиков на четверг

Из-за сильного дождя не исключается сброс воды из водохранилищ в поймы рек Седанка и Богатая

11 июля, PrimaMedia. Примгидромет предупредил жителей Владивостока о том, что в четверг, 12 июля, в краевом центре ожидается сильный дождь с количеством 15-35 мм за 12 часов и менее. Предупреждение синоптиков распространило управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока.

Сотрудники МЧС и городские власти просят водителей всех видов транспорта соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу.

В случае выпадения значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ. Это может вызвать подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

Сообщения о возникших нарушениях в работе городского хозяйства будут приниматься для принятия мер дежурным диспетчером ЕДДС Владивостока по телефону 2-222-333.

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