Сотрудники «Радиоприбора» встретились с вице-губернатором Приморья

Завод "Радиоприбор". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Александр Костенко заверил их, что рабочие места на предприятии будут сохранены

11 июля, PrimaMedia. Первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко в среду, 11 июля, на личном приеме граждан обсудил ход выплаты долгов по заработной плате сотрудникам ОАО "Радиоприбор". На прием к первому заместителю главы региона пришла представитель инициативной группы работников завода Вера Золотарева.

Заявительница сообщила, что высвобожденные сотрудники Радиоприбора до сих пор ожидают выплаты задолженностей по зарплате.

Александр Костенко подчеркнул, что вопрос о долгах перед работниками предприятия, которые собственник частного завода копил на протяжении нескольких лет, находится на личном контроле главы Приморья Андрея Тарасенко. Доклады об этом глава края слушает еженедельно.

Александр Костенко отметил, что со стороны администрации региона важной задачей было сохранить предприятие, и этот вопрос решен. Сегодня ОАО "Радиоприбор" проходит процедуру банкротства, но в прошлом году на базе завода был создан новый производственный комплекс – филиал Дубненского машиностроительного завода, который продолжает работать над выполнением госборонзаказа. Здесь трудятся более 400 сотрудников. Заказами предприятие обеспечено до 2020 года.

"Руководство завода заверило нас, что эти рабочие места будут сохранены, а в следующем году планируется небольшое увеличение штата", – добавил первый вице-губернатор.

Также администрация Приморского края направляла обращение в Арбитражный суд с требованием признать первоочередной порядок выплат задолженности по заработной плате уволенным работникам ОАО "Радиоприбор" от продажи имущества компании. Арбитражный суд удовлетворил это обращение в феврале 2018 года. Как установил суд, общей стоимости имущества ОАО "Радиоприбора" в 2 миллиарда рублей хватит для полного погашения текущих требований не только по заработной плате, но и по остальным платежам – налогам, социальным отчислениям, а также перед юрлицами.

Долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства ОАО "Радиоприбор" по выводу из оборота денежных средств. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело.

"Сегодня главные кредиторы рассматривают вопрос о реализации имущества "Радиоприбора". Нам бы хотелось, чтобы предприятие было куплено целиком, это значило бы, что его намерены развивать. Однако решение о покупке примет бизнес. В любом случае средства от продажи всего предприятия или части его имущества будут в первую очередь направлены людям. Мы прилагаем все усилия, чтобы в законном порядке решить вопрос с выплатой заработной платы", – сообщил Александр Костенко.