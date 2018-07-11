Закон, которого ждали долгие годы, против "облапошивания" в ЖКХ принят в России. Фото: Антон Балашов

Закон, которого ждали долгие годы, против "облапошивания" в ЖКХ принят в России

Они защитят собственников от двойных оплат и завышенных счетов

11 июля, PrimaMedia. Поправки приняты в Жилищный кодекс РФ. Они касаются защиты граждан от двойной оплаты за "коммуналку" и попыток поставщиков ресурсов обмануть абонентов, выставив завышенные счета, сообщает ИА AmurMedia.

С квитанциями "дуплетом" чаще всего сталкиваются те собственники квартир, которые выбрали новый способ управления домом: управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Однако, при этом, прежний управленец не согласен с решением жителей дома и продолжает свою работу, параллельно выставляя счета. Такие ситуации раньше решались только в суде, за время судебных тяжб, длившихся годами у собственников накапливались огромные долги, набегали пени.

Двойные платежи, как правило, вводят собственников жилья в заблуждение и они не знают какая из управляющих компаний начисляет платежи законно, а какая нет. Следует ли оплачивать все счета или платить не стоит никому, пока точно не будет установлено, кто управляет домом на законных основаниях.

Теперь такие споры решат в кратчайшие сроки органы государственного жилищного надзора. Поправок долгие годы ждало большое количество собственников многоквартирных домов, у которых суды с УК растянулись на годы.

Чтобы собственникам избежать двойных квитанций нужно в пятидневный срок сообщить решение о выборе способа управления своим многоквартирным домом в госжилинспекцию . С момента принятия такого решения прежняя компания теряет право начисления платежей собственникам квартир в доме.

Стоит отметить, при нарушении закона самими собственниками закон на их стороне не будет.

Это не единственная принятая поправка. Теперь у собственников появилась возможность заработать, если поставщик ресурсов решил его надуть. Поставщик услуг будет обязан уплатить собственнику штраф в размере 50% величины превышения начисленной платы над размером платы в случае, если поставщик нарушил порядок расчета оплаты и это привело к увеличению сумм.

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