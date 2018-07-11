Депутаты Приморья едва не поссорились, отказывая бывшим заключенным в квоте на труд

Законопроект о квотировании рабочих мест вызвал горячие споры во время обсуждения на комитете Законодательного Собрания. Фото: Юрий Евдан, ИА PrimaMedia

Комитет по соцполитике отправил на доработку законопроект, который бы распространил льготы инвалидов по трудоустройству на другие категории

11 июля, PrimaMedia. Депутаты комитета по социальной политике Законодательного собрания Приморского края не поддержали инициативу краевого прокурора расширить список граждан, которым положены квотированные рабочие места. Предполагалось льготы, закрепленные сейчас за инвалидами, расширить на бывших сидельцев, наркоманов и алкоголиков. Данный вопрос вызвал жаркое обсуждение на заседании комитета в среду, 11 июля, и даже рассорил двух видных единороссов Игоря Чемериса и Джамбулата Текиева. Последний представил коллегам инициативу, разработанную в комитете по региональной политике, председателем которого является, но, получив обратную связь, даже усомнился, туда ли он пришел, сообщает ИА PrimaMedia.

Сейчас государство обязано обеспечивать занятость граждан, которые, в силу объективных причин, испытывают сложности с трудоустройством. На федеральном уровне квотирование рабочих мест предусмотрено только для инвалидов, такая обязанность наложена на работодателей статьей 20 закона "О социальной защите инвалидов в РФ" № 181-ФЗ. Однако комитет по региональной политике по просьбе прокурора Приморского края разработал законопроект, который предусматривает расширение этого списка граждан. Народные избранники предлагают включить туда следующие категории граждан: беженцы и вынужденные переселенцы, граждане, подвергшиеся радиации, граждане от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, дети сироты, люди предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию), лица, освобожденные из мест лишения свободы, лица, прошедшие лечение от наркомании, алкоголизма и токсикомании, несовершеннолетние от 14 до 18 лет, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, а также одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Предполагается, что для предприятий и индивидуальных предпринимателей, численность работников которых составляет не менее 35 и не более 100 человек, квота для трудоустройства всех вышеперечисленных категорий граждан составит 3%, а для тех, у кого работает от 100 и более — 2%.

Как рассказала уполномоченный по правам предпринимателей Приморского края Марина Шемилина, документ проходил оценку регулирующего воздействия и получил отрицательное заключение уполномоченного органа. Против были и предпринимательские объединения, и члены общественных экспертных советов при губернаторе Приморского края по экономике и развитию малого и среднего предпринимательства.

— Основная причина отрицательного заключения состоит в том, что вновь обязанность государства перекладывается исключительно на плечи работодателей, — отметила Марина Шемилина. — Не рассматриваются никакие альтернативные варианты принятия поправок, а также не предусмотрены никакие стимулирующие факторы для бизнеса.

Так, например, представители бизнеса просили предусмотреть полное возмещение затрат работодателя на медицинский осмотр данных категорий граждан, ежегодное государственное софинансирование затрат, связанных с профессиональной подготовкой или переподготовкой указанных категорий лиц, а также государственное софинансирование затрат работодателя на организацию мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Однако такая постановка вопроса не устроила авторов законотворческой инициативы, которые настаивают на том, что закон уже существует, его лишь хотят дополнить другими категориями граждан.

— Каждое предложение в этом законопроекте системно отрабатывалось. Все пункты слово в слово списаны с действующего закона, т.е. на сегодняшний день мы ничего нового на предпринимателей не возлагаем, а лишь расширяем список граждан, которым будут положены квоты на рабочие места, — объяснила представитель прокуратуры Елена Барабаш. — В Приморском крае очень тяжелая ситуация по рецидивной преступности. В прошлом году каждое второе убийство, каждое второе причинение тяжкого вреда здоровью было причинено лицами, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Если мы хотим стать привлекательным регионом для инвестиций, на наш взгляд, необходимо обеспечить комфортное, а соответственно безопасное пребывание здесь как граждан России, так и иностранных граждан. Бизнес должен понимать это. Желание получить какие-то прибыли должно быть связано, в том числе, с обязанностью обеспечить надлежащую криминогенную ситуацию в крае.

Представлявший законопроект Джамбулат Текиев, председатель комитета по регполитике, попытался пристыдить коллег и вернуть их в социальное русло.

— Мне очень обидно, что мы находимся на комитете по социальной политике и защите граждан, а такое ощущение, что на комитете по экономической политике. Мы должны защитить права граждан, о которых сегодня заявил прокурор, о которых говорится в Федеральном законе. И если мы говорим, что бизнес не должен на себя возлагать такую нагрузку, хотя это прописано в законодательстве, тогда давайте подготовим инициативу, что бы изменили и Федеральный закон и Конституцию, — заявил Текиев. — Когда люди обеспечены работой, они живут, у них не рушатся семьи и нет рецидива. Вопрос не в том, что кому-то это тяжело, а в том, хотим ли мы протянуть руку, когда в ней кто-то нуждается.

Как председатель председателю, Текиеву ответил глава социального комитета, предприниматель Игорь Чемерис.

— Мы берем и перекладываем позицию государства опять на бизнес. Причем тут бизнес и рецидив преступности? Если вы хотите, чтобы в этом участвовал бизнес, тогда создавайте условия и преференции, а то получается перекладывание на бизнес всех обязательств. Вплоть до того, что бизнес должен бороться с преступностью, — подчеркнул председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. — Предприниматели – это залог развития Приморского края. Они создают рабочие места, они платят налоги, так давайте создадим для них условия.

В итоге законопроект было решено отправить на доработку.