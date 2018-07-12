Одним повысили, других унизили: в Приморье депутаты обсудили зарплаты учителей и врачей

Зарплаты учителей могу стать немного выше. Фото: Анастасия Голованушкина, ИА PrimaMedia

Сейчас квалифицированные кадры получают такую же заработную плату, как и технический персонал

12 июля, PrimaMedia. Зарплаты работников бюджетной сферы в Приморье могут вырасти в следующем году. Сейчас из-за повышения МРОТ, в некоторых учреждениях зарплаты технического персонала сравнялись с зарплатами квалифицированных работников, что не создает привлекательности для молодых специалистов. Этот вопрос обсудили 11 июля на комитете Законодательного собрания по социальной политике, сообщает ИА PrimaMedia.

— В 2018 году был дважды увеличен минимальный размер оплаты труда в России. Так, с 1 января он составил до 9 489,00 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения, а с 1 мая этого же года до 11 163,00 рублей, что составляет 100%, — сообщила директора департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева. – В связи с чем затраты бюджета Приморского края оцениваются в сумме 850,8 млн рублей, в том числе: с 1 января 2018 года – 179,4 млн рублей, с 1 мая 2018 года – 671,4 млн рублей.

По информации профильных департаментов, мероприятия по увеличению заработной платы в связи с повышением МРОТ исполняются во всех бюджетных сферах. Но теперь возникла новая проблема, технический персонал, чей заработок считается в соответствии с минимальной оплатой труда, стал получать практически столько же, сколько и квалифицированные кадры, чья зарплаты рассчитывается в соответствии со средним заработком в регионе.

— Недавно, во время поездки в районы, я обращался с работниками дошкольных учебных учреждений, которые рассказали, что с учетом изменения МРОТ воспитатель сегодня получает либо одинаково, либо меньше, чем технический персонал, — сообщил председатель законодательного собрания Александр Ролик. — Такое несоответствие вызывает у людей определенные вопросы.

Как отметила и.о. директора департамента образования и науки Приморского края Надежда Кочурова, сейчас действительно наблюдается практически выравнивание уровня заработной платы между неквалифицированным и квалифицированным трудом. В связи с чем, собрана рабочая группа, которая в ближайшее время будет отслеживать на местах отраслевую систему оплаты труда.

— К сожалению, ситуация с педагогическими кадрами такова, что большинство вакансий и процент совмещения достаточно высок. Мы взяли себе на контроль отработку данного вопроса, и надеюсь, что в течение месяца мы поймем, как дальше двигаться, — отметила и.о. директора департамента образования и науки Приморского края.

В свою очередь, председатель комитета по социальной политике Игорь Чемерис пообещал, что при формировании бюджета на 2019 год будет достаточно остро обсуждаться тема заработной платы сотрудников образования и медицины.

— Получилось так, что одним повысили зарплату, а других унизили, — заявил председатель комитета по социальной политике. — Данный вопрос требует оперативного решения, так как нынешний уровень оплаты труда не привлекает квалифицированных работников и бюджетные организации рискуют остаться без молодых кадров, которые в этом году выпустились из университетов.