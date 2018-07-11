Владивостокские мотогонщики одержали победу над тольяттинцами в домашних соревнованиях

Спидвей на "Авангарде". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Один из спортсменов приезжей команды упал, но обошлось без госпитализации

11 июля, PrimaMedia. В сегодняшней гонке командного чемпионата России по спидвею, проходившей на треке стадиона "Авангард" во Владивостоке, победила местная команда "Восток" со счетом 48:45. В команде соперников из Тольятти было падение, обошедшееся без тяжелых травм, сообщает ИА PrimaMedia.

Гонщик тольяттинской команды "Мега-Лада" Вячеслав Монахов упал на 11 заезде, однако скорая ему не понадобилась. В целом, по свидетельству зрителей, гонка прошла ровно. Последние шесть заездов команды держали счёт 3:3, в итоге отрыв получился небольшой. В составе владивостокской команды выступали Сергей Логачев, Вадим Тарасенко, Кирилл Хван, Никита Коровко, Павел Лагута, Марк Карион и Виталий Котляр. Наибольшее количество очков – 13 – в составе "Востока" набрал Вадим Тарасенко.

Напомним, 9 мая Владивосток открыл новый сезон российского спидвея. На первой гонке "Восток" одержал победу над соперниками из клуба "Октябрьский" из Башкортостана со счетом 50:39 при полных трибунах.

Следующую гонку "Восток" проведет снова во Владивостоке на стадионе "Авангард". 25 июля владивостокская команда встретится с лидером нынешнего сезона "Турбиной" из Балаково.