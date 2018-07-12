Ветроэнергетические установки из Японии начали свой путь из Владивостока в полярный Тикси

Ценный груз для арктического Тикси перевалили во Владивостокском морском порту. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Оборудование производства компании Komaihaltec Inc. отправили из Владивостокского морского торгового порта на 18 автомашинах в Якутию

12 июля, PrimaMedia. Настоящая логистическая операция по доставке в заполярный Тикси ветроэнергетических установок производства японской компании Komaihaltec Inc. началась 7-10 июля во Владивостокском морском порту. Комплектующие для строительства трех установок ветродизельного комплекса — секции башен, гондолы, лопасти, электрооборудование – в течение четырех дней погрузили на 18 специализированных автомашин и отправили в Якутск. Оттуда речным транспортом оборудование общим весом 200 тонн проследует до якутского арктического Тикси, где РусГидро совместно с японской организацией NEDO и Республикой Саха (Якутия) реализует масштабный современный проект по строительству ветродизельного комплекса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе РусГидро.

До декабря 2018 года планируется завершить монтаж трех ветроэнергетических установок и линий электропередачи,сообщил генеральный директор ПАО "Передвижная энергетика" Юрий Мирчевский. Запуск присоединенных к энергосистеме поселка ветрогенераторов в тестовом режиме входящая в холдинг "РАО Энергетические системы Востока" и занимающаяся энергоснабжением северных изолированных населенных пунктов компания наметила также на декабрь этого года.

— В 2019 года планируем строительство в Тикси современной дизельной электростанции мощностью в 3 МВт, которая будет работать в том числе и на дешевой сырой нефти, а также — систем распределения и аккумулирования электроэнергии. Уже начаты работы по проектированию электростанции и сопутствующих систем, проведены изыскания на площадке, проектные работы планируем закончить уже в этом году, — рассказал Юрий Мирчевский.

По оценке собеседника агентства, внедрение возобновляемых источников энергии позволит повысить надежность энергоснабжения этого отдаленного поселка.

— Этот проект — значимый для региона. Впервые в удаленный северный поселок приходят новые высокотехнологичные решения, направленное на то, чтобы обеспечить экономию привозного дизельного топлива в этих сложных условиях, — отметил гендиректор ПАО "Передвижная энергетика".

Ветроэнергетические установки из Японии начали свой путь из Владивостока в полярный Тикси. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Оборудование производства компании Komaihaltec Inc. отправили из Владивостокского морского торгового порта. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Комплектующие для строительства трех установок ветродизельного комплекса погрузили на 18 специализированных автомашин. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia До декабря 2018 года планируется завершить монтаж ветроэнергетических установок и линий электропередачи. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Строительство ветродизельного комплекса – крайне значимый проект для Тикси. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia 1 / 5

Напомним, что меморандум о сотрудничестве между РусГидро, NEDO и Республикой Саха (Якутия), а также договор о совместной деятельности между АО "Сахаэнерго" и компанией Takaoka Toko, являющейся организатором проекта с японской стороны, был подписан в Москве в феврале 2018 года.

В соответствии с подписанными документами, основное оборудование предоставляется японской стороной на безвозмездной основе, в свою очередь РусГидро обеспечивает логистические и строительно-монтажные работы. Эксплуатировать комплекс будет АО "Сахаэнерго", являющееся дочерним обществом ПАО "Якутскэнерго" и входящее в группу РусГидро.

Ветродизельный комплекс мощностью 3,9 МВт станет уникальным для России энергетическим сооружением. Помимо повышения надежности энергоснабжения изолированного полярного поселка, реализация проекта позволит снизить зависимость Тикси от дорогостоящего привозного дизельного топлива, что является немаловажным: зима здесь наступает уже в сентябре, средняя температура января составляет минус 37,3 градуса по Цельсию, да и в самые теплые месяцы – июль и август – столбик термометра едва пересекает отметку плюс 7 градусов.

Уникальность комплекса заключается еще и в том, что впервые в России в единый технологический комплекс, управляемый автоматизированной системой, будут объединены три ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, дизель-генераторы общей мощностью 3 МВт и система аккумулирования электроэнергии.

Внедрение возобновляемых источников энергии позволит повысить надежность энергоснабжения этого отдаленного поселка. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Ветродизельный комплекс мощностью 3,9 МВт станет уникальным для России энергетическим сооружением. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Впервые в России в единый технологический комплекс будут объединены ветроэнергетические установки, дизель-генераторы и система аккумулирования электроэнергии. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Ветроэнергетические установки будут выполнены в «арктическом» исполнении. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia Дизельные установки будут работать на самом дешевом виде топлива - сырой нефти. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia 1 / 5

Ветроэнергетические установки будут выполнены в "арктическом" исполнении с адаптацией к работе в сложных природно-климатических условиях Заполярья, а дизельные установки будут работать на самом дешевом виде топлива — сырой нефти.