До матча осталось

Общество. 12 июля, 17:05

Артемовские школьники отправятся в Сеул для участия в «Дне русского языка»

На образовательном форуме соберутся старшеклассники в возрасте от 14 до 18 лет, изучающие иностранные языки

12 июля, PrimaMedia. Восемь детей из Артема примут участие в Первом молодежном культурно-образовательном форуме "День русского языка", который пройдет в июле в столице Республике Корея — Сеуле. Цель форума – культурный обмен между молодежью России и Кореи, укрепление дружественных отношений между странами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Накануне в администрации Артемовского городского округа глава города Александр Авдеев провел встречу с организаторами поездки, ребятами и их родителями. Участники встречи обсудили план поездки, высказали свои пожелания и задали все интересующие их вопросы.

Александр Владимирович поздравил школьников с таким уникальным шансом. Пожелал им продуктивно и весело провести время в Сеуле, отметив, что подобные мероприятия помогают развивать и укреплять добрососедские отношения между нашими странами.

Родители спрашивали о гостинице, в которой будут проживать подростки, об экскурсиях и организации досуга ребят.

Главным организатором форума выступает сеульская спецшкола иностранных языков. На форуме соберутся старшеклассники в возрасте от 14 до 18 лет, изучающие иностранные языки.

Для участников подготовлены образовательные мероприятия, экскурсии, брифинг о школе, пройдут круглые столы, беседы и встречи с иностранными представителями.

Ребята смогут принять участие в дружеских матчах по мини-футболу и баскетболу. Посетят достопримечательности Сеула и экскурсии. Часть затрат по поездке артемовских детей в Южную Корею взяла на себя администрация Артемовского городского округа в рамках муниципальной программы "Молодежь Артема" по направлению — оказание поддержки активной и талантливой молодежи.

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