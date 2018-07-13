АТБ снизил ставку по линейке кредитования малого и среднего бизнеса «Микро-лайт»

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Минимальная ставка по данному предложению составляет 12,5%

13 июля, PrimaMedia. Азиатско-Тихоокеанский банк внес изменения по всем кредитам линейки "Микро-лайт", снизив ставку на один процентный пункт. Минимальная ставка по данному кредитному предложению составляет 12,5%. Кроме того, сумма кредита "Бизнес-ипотека" увеличена до 15 млн рублей, а для клиентов с положительной кредитной историей увеличена сумма беззалогового кредита с 1 до 1,5 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Срок фактической деятельности заемщика — не менее шести месяцев для индивидуальных предпринимателей и 12 месяцев — для юридических лиц, возраст заемщика для индивидуальных предпринимателей должен быть не менее 25 и не более 65 лет.

Напомним, в линейку кредитования малого и среднего бизнеса входят три продукта Азиатско-Тихоокеанского банка: "Бизнес-ипотека", "Микро-лайт Авто" и "Микро-лайт". Кредит может быть оформлен на физическое лицо с целью развития бизнеса и при необходимости выдается наличными, при этом подтверждение целевого расходования средств не требуется. Для оформления кредита необходим минимальный пакет документов, нет моратория или комиссий за досрочное погашение.

"Каждый клиент может подобрать кредитный продукт линейки "Микро-лайт", исходя из срока и целей кредитования. Одним из плюсов нашего предложения является возможность выдачи кредита наличными, что сегодня является редкостью на финансовом рынке при оформлении кредита МСБ. Кредит наличными на любые цели можно получить в любом офисе Азиатско-Тихоокеанского банка при минимальном сроке рассмотрения заявки. Также для клиентов с положительной кредитной историей мы предлагаем дополнительные бонусы при предоставлении залога или поручительства юридического лица, собственником которого является заемщик", — прокомментировала директор Азиатско-Тихоокеанского банка по Приморскому краю Татьяна Бычкова.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте АТБ https://www.atb.su/business/microlite/#app_card