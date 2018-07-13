До матча осталось

АТБ. Фото: логотип

АТБ снизил ставку по линейке кредитования малого и среднего бизнеса «Микро-лайт»

Минимальная ставка по данному предложению составляет 12,5%

13 июля, PrimaMedia. Азиатско-Тихоокеанский банк внес изменения по всем кредитам линейки "Микро-лайт", снизив ставку на один процентный пункт. Минимальная ставка по данному кредитному предложению составляет 12,5%. Кроме того, сумма кредита "Бизнес-ипотека" увеличена до 15 млн рублей, а для клиентов с положительной кредитной историей увеличена сумма беззалогового кредита с 1 до 1,5 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Срок фактической деятельности заемщика — не менее шести месяцев для индивидуальных предпринимателей и 12 месяцев — для юридических лиц, возраст заемщика для индивидуальных предпринимателей должен быть не менее 25 и не более 65 лет.

Напомним, в линейку кредитования малого и среднего бизнеса входят три продукта Азиатско-Тихоокеанского банка: "Бизнес-ипотека", "Микро-лайт Авто" и "Микро-лайт". Кредит может быть оформлен на физическое лицо с целью развития бизнеса и при необходимости выдается наличными, при этом подтверждение целевого расходования средств не требуется. Для оформления кредита необходим минимальный пакет документов, нет моратория или комиссий за досрочное погашение.

"Каждый клиент может подобрать кредитный продукт линейки "Микро-лайт", исходя из срока и целей кредитования. Одним из плюсов нашего предложения является возможность выдачи кредита наличными, что сегодня является редкостью на финансовом рынке при оформлении кредита МСБ. Кредит наличными на любые цели можно получить в любом офисе Азиатско-Тихоокеанского банка при минимальном сроке рассмотрения заявки. Также для клиентов с положительной кредитной историей мы предлагаем дополнительные бонусы при предоставлении залога или поручительства юридического лица, собственником которого является заемщик", — прокомментировала директор Азиатско-Тихоокеанского банка по Приморскому краю Татьяна Бычкова.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте АТБ https://www.atb.su/business/microlite/#app_card

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

ВТБ финансирует модернизацию рыбоперерабатывающего завода на Камчатке

04 июля, 09:50

Россияне должны кредитным организациям почти 13 трлн рублей

27 июня, 16:25

«Солид Банк» предлагает приморцам летние кредиты

26 июня, 18:05

«Солид Банк» помогает осуществить мечту о загородном доме

25 июня, 13:05

Осетинские пироги в русском интерьере, или Как удивить Владивосток

21 июня, 09:00

Картина дня

Добрались до пит-стопов: во Владивостоке сносят придорожные автокафе

12 июля, 14:35

Ошибка резидента: в Приморье впервые по суду расторгли соглашение с участником ТОР

11 июля, 15:30

Оппозиция парламента Приморья не может найти, кто из своих поддержал пенсионную реформу

12 июля, 12:35

«Нет повышению пенсионного возраста»: Во Владивостоке пройдет протестный автопробег

12 июля, 16:25

Защитники пляжа «Юбилейный»: Доводы чиновников не выдерживают критики

12 июля, 21:15

Во Владивостоке снова будет солнечно и тепло
Алексей Козицкий: Справедливый роуминг может быть только один – никакого роуминга в России
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia