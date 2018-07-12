Добрались до пит-стопов: во Владивостоке сносят придорожные автокафе

Придорожные кафе во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Утром автолюбители обнаружили опустевшие площадки на проспекте Красоты и в районе Третьей Рабочей (ФОТО)

12 июля, PrimaMedia. С улиц Владивостока стали исчезать придорожные автокафе, так называемые пит-стопы, получившие несколько лет назад широкое распространение в самом автомобилизированном городе страны. Утром 12 июля автолюбители обнаружили лишь пустые площадки там, где раньше можно было купить еду и напитки, не выходя из машины. Как пояснили ИА PrimaMedia в администрации Владивостока, в городе идет борьба с нестационарными торговыми объектами (НТО), размещенными бесконтрольно и зачастую незаконно. Ранее с центральных улиц и зон отдыха уже пропали киоски с шаурмой и торговые ларьки, пришла очередь и популярных пит-стопов.

Освобождать город от незаконных объектов — киосков, гаражей, контейнеров и даже заборов — начали активно именно в 2018 году. С начала года во Владивостоке закрыли более 300 нестационарных торговых точек, освободив 162 квадратных метра территории. Под снос попали фруктовые лавки, точки продажи мороженого и напитков на Спортивной набережной, а на Арбате исчезли все киоски с шаурмой.

Назначенный в конце прошлого года мэр Владивостока Виталий Веркеенко ранее объяснял, что нестационарные торговые объекты создавались затем, чтобы жители могли купить еду в шаговой доступности, но теперь таких точек стало слишком много. Не все из них украшают город, а их владельцы не платят никаких отчислений в казну государства. Более того, многие не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Теперь торговля будет упорядоченной. Размещение точек станет платным и конкурсным. Уличных торговцев станет меньше, но продукция будет качественнее, считают в мэрии. Изменится и внешний вид таких объектов: глава Владивостока поручил разработать единые требования к дизайну торговых точек.

Пит-стоп на проспекте Красоты. Фото: сервис Яндекс.Карты Придорожное кафе демонтировали на проспекте Красоты. Фото: ИА PrimaMedia Придорожное кафе демонтировали на проспекте Красоты. Фото: ИА PrimaMedia Придорожное кафе демонтировали на проспекте Красоты. Фото: ИА PrimaMedia Придорожное кафе демонтировали на проспекте Красоты. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Похоже, что попрощаться придется не только с шаурмой, но и с кофе по пути на работу. Утром 12 июля автомобилисты обнаружили пустые площадки и мусор по двум адресам, где раньше стояли пит-стопы: на улице Всеволода Сибирцева и на проспекте Красного Знамени. Последний, как удалось выяснить, работал под брендом "Melange", однако в компании не стали комментировать ситуацию, лишь пообещав журналисту когда-нибудь перезвонить. Но зато подтвердили в мэрии — кафе работало нелегально.

"На Народном проспекте, 11, (адрес привязки — прим. ред.) хозяйка сама сегодня убрала киоск. Ей был выписан акт о необходимости освободить землю, так как она занимала ее незаконно. Просто так, захотела — поставила. Ей было предписано в течение трех дней его убрать, что она и сделала. В случае, если бы она не исполнила предписание самостоятельно, ее имущество бы увезли принудительно, после чего предпринимателю пришлось бы платить за демонтаж, перевозку и хранение", — пояснили в администрации города.

Пит-стоп в районе Третьей Рабочей. Фото: сервис Яндекс.Карты Придорожное кафе демонтировали на проспекте Красного Знамени. Фото: ИА PrimaMedia Придорожное кафе демонтировали на проспекте Красного Знамени. Фото: ИА PrimaMedia Придорожное кафе демонтировали на проспекте Красного Знамени. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Собеседник агентства подтвердил, что такая работа усилена в городе в рамках реформы системы нестационарной торговли. И неважно, пит-стоп это или мастерская по ремонту обуви. Род деятельности не имеет значения, если НТО стоит на законных основаниях. В то же время стоит отметить, что пит-стопы во Владивостоке стали частью городской культуры, деталью образа жизни многих автолюбителей, традицией, с которой будет грустно прощаться.