Фотовыставка "На границе земли и соленого моря" открылась во Владивостоке. Фото: Валерия Молчанова

Более 90 авторских работ представлены в Приморской картинной галерее (ФОТО)

12 июля, PrimaMedia. Фотовыставка "На границе земли и соленого моря", посвященная 80-летию Приморского края, торжественно открылась 11 июля во Владивостоке. В выставочном зале Приморской картинной галереи представлено более 90 авторских работ известных в Приморье фотографов: Юрия Смитюка, Андрея Шпатак, Ольги Васик, Сергея Леонова, Игоря Бессараба, Андрея Михайлова, сообщает ИА PrimaMedia.

На открытии гостей поприветствовала куратор и организатор выставки Галина Гилёва.

"Радует такая заинтересованность и талант фотографов, сегодня в галерее вы можете наблюдать более 90 авторских работ. Эта выставка в преддверии юбилея региона. Устроена она раньше, чтобы во время самого празднования могла быть мобильной, и мы могли бы с легкостью ее показать нашим гостям".

Фотовыставка «На границе земли и соленого моря» открылась во Владивостоке. Фото: Валерия Молчанова Фотовыставка «На границе земли и соленого моря» открылась во Владивостоке. Фото: Валерия Молчанова Фотовыставка «На границе земли и соленого моря» открылась во Владивостоке. Фото: Валерия Молчанова Фотовыставка «На границе земли и соленого моря» открылась во Владивостоке. Фото: Валерия Молчанова 1 / 4

Делая шаг в пространство с фотоработами, первое, что бросается в глаза, это богатое разнообразие Приморского края, которое попытались передать авторы через объектив фотокамеры.

— Очень яркие и впечатляющие сюжеты, отображающие жизнь Приморского края. Такие неожиданные снимки, что впервые для себя открыла, как выглядит кальмар в полном размере. Здорово, что в нашем городе проводят такие выставки. Гости, приезжающие к нам, могут с полнотой эмоций оценить такие чудеса природы и увидеть во всей красе Приморский край, — поделилась впечатлениями гостья выставки.

Более 90 авторских работ представлены в Приморской картинной галерее. Фото: Валерия Молчанова Фотовыставка «На границе земли и соленого моря» открылась во Владивостоке. Фото: Валерия Молчанова Фотовыставка «На границе земли и соленого моря» открылась во Владивостоке. Фото: Валерия Молчанова Более 90 авторских работ представлены в Приморской картинной галерее. Фото: Валерия Молчанова 1 / 4

Отметим, выставка проводится в рамках Международного Дальневосточного морского салона, совместно с Приморским отделением союза фотохудожников России, при поддержке департамента культуры администрации Приморского края.

Фотовыставка "На границе земли и соленого моря" будет работать до 29 июля в Приморской государственной картинной галерее по адресу: Партизанский проспект, 12.