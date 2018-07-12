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Политика. 12 июля, 19:25
Единороссы обсудили подготовку к выборам на Дальнем Востоке. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Единороссы обсудили подготовку к выборам на Дальнем Востоке

9 сентября в ДФО пройдет достаточно серьезная избирательная кампания, подчеркнул руководитель дальневосточного МКС партии Сергей Сопчук

12 июля, PrimaMedia. Члены дальневосточного межрегионального координационного совета обсудили выдвижение кандидатов на должности губернаторов субъектов ДФО, кандидатов в депутаты законодательных органов государственной власти и местного самоуправления на предстоящих выборах 9 сентября 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

"В шести регионах избирается высшее должностное лицо, 75 депутатов законодательных органов субъектов, 34 депутата и глав административных центров и 2378 депутатов и глав органов местного самоуправления", — сообщил руководитель дальневосточного МКС партии, член президиума Генсовета партии, депутат Госдумы Сергей Сопчук.

Глава дальневосточного МКС партии ЕР, член президиума Генсовета партии, депутат Госдумы Сергей Сопчук

Глава дальневосточного МКС партии ЕР, член президиума Генсовета партии, депутат Госдумы Сергей Сопчук. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Сама большая избирательная кампания пройдет в Республике Саха (Якутия). "Здесь состоятся выборы на всех четырех уровнях – выборы должностного лица, депутатов законодательного органа, главы административного центра и депутатов административного центра", — отметил он.

По словам Сергея Сопчука, основная задача по подготовке к выборам региональными отделениями выполнена – проведено предварительное голосование для отбора кандидатур для последующего выдвижения.

"Практически завершено обсуждение и утверждение избирательной стратегии регионов и предвыборных программ кандидатов, почти завершилось выдвижение кандидатов. Наша основная цель сегодня — помочь кандидатам победить на выборах", — резюмировал руководитель дальневосточного МКС партии.

Заседание межрегионального координационного совета по ДФО

Заседание межрегионального координационного совета по ДФО. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Депутат Госдумы напомнил, что в предварительном голосовании 3 июня приняло участие 2,8 млн человек, в том числе в режиме онлайн проголосовало почти 140 тысяч человек.

"Общая явка составила более 11%. Это говорит о высоком интересе граждан к данной процедуре. При этом явка в регионах ДФО варьировалась от 5,5% до 20%. Отличилось Якутское региональное отделение, где явка превысила 20%", — отметил он.

В 2018 году в стране пройдет 82 кампании в 52 субъектах РФ. В 26 регионах – выборы высших должностных лиц, в 16 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 12 – по избранию депутатов административных центров, в 8 – выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 23,1 тысячи мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Единый день голосования состоится 9 сентября.

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