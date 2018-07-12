Единороссы обсудили подготовку к выборам на Дальнем Востоке. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

9 сентября в ДФО пройдет достаточно серьезная избирательная кампания, подчеркнул руководитель дальневосточного МКС партии Сергей Сопчук

12 июля, PrimaMedia. Члены дальневосточного межрегионального координационного совета обсудили выдвижение кандидатов на должности губернаторов субъектов ДФО, кандидатов в депутаты законодательных органов государственной власти и местного самоуправления на предстоящих выборах 9 сентября 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

"В шести регионах избирается высшее должностное лицо, 75 депутатов законодательных органов субъектов, 34 депутата и глав административных центров и 2378 депутатов и глав органов местного самоуправления", — сообщил руководитель дальневосточного МКС партии, член президиума Генсовета партии, депутат Госдумы Сергей Сопчук.



Глава дальневосточного МКС партии ЕР, член президиума Генсовета партии, депутат Госдумы Сергей Сопчук. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Сама большая избирательная кампания пройдет в Республике Саха (Якутия). "Здесь состоятся выборы на всех четырех уровнях – выборы должностного лица, депутатов законодательного органа, главы административного центра и депутатов административного центра", — отметил он.

По словам Сергея Сопчука, основная задача по подготовке к выборам региональными отделениями выполнена – проведено предварительное голосование для отбора кандидатур для последующего выдвижения.

"Практически завершено обсуждение и утверждение избирательной стратегии регионов и предвыборных программ кандидатов, почти завершилось выдвижение кандидатов. Наша основная цель сегодня — помочь кандидатам победить на выборах", — резюмировал руководитель дальневосточного МКС партии.



Заседание межрегионального координационного совета по ДФО. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Депутат Госдумы напомнил, что в предварительном голосовании 3 июня приняло участие 2,8 млн человек, в том числе в режиме онлайн проголосовало почти 140 тысяч человек.

"Общая явка составила более 11%. Это говорит о высоком интересе граждан к данной процедуре. При этом явка в регионах ДФО варьировалась от 5,5% до 20%. Отличилось Якутское региональное отделение, где явка превысила 20%", — отметил он.

В 2018 году в стране пройдет 82 кампании в 52 субъектах РФ. В 26 регионах – выборы высших должностных лиц, в 16 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 12 – по избранию депутатов административных центров, в 8 – выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 23,1 тысячи мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Единый день голосования состоится 9 сентября.