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Политика. 12 июля, 19:30

Р. Гольдштейн: Вложение средств в социальную сферу – это инвестиции в развитие страны

Большая часть средств федерального бюджета РФ на ближайшие годы пойдет на социальную политику

12 июля, PrimaMedia. Большая часть средств федерального бюджета РФ на ближайшие годы пойдет на социальную политику. В 2019-2021 годах расходы на "социалку" будут составлять около 12% ВВП, — ИА PrimaMedia.

— В структуре расходов бюджетов по разделам функциональной классификации в 2019-2021 годах основную долю расходов продолжат занимать расходы на социальную политику (12,0% ВВП в среднем за 2019-2021 годы), национальную оборону и национальную безопасность (совокупно 4,7% ВВП в 2019-2021 годах), — отметили в Минфине.

Кроме того в ведомстве подчеркнули, что реализация национальных проектов позволит увеличить долю расходов на приоритетные направления, в том числе, на развитие человеческого капитала, инфраструктуры, цифровой экономики.

— В майских Указах Президент Владимир Владимирович Путин четко обозначил приоритеты в государственной политике, главным из которых является повышение уровня жизни и благосостояния граждан. Качественное образование и здравоохранение, обеспечение занятостью и достойным заработком, улучшение жилищных условий, социальной инфраструктуры городов и поселков — от этого зависит эффективность любой сферы жизни, а значит, и экономической ситуации в стране в целом. Редакция федерального бюджета на ближайшие три года отражает данные приоритеты. Социальная ориентированность главного финансового документа страны – это, без сомнения, вложение средств в человеческий капитал, в развитие государства, — прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

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