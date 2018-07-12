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Общество. 12 июля, 19:40
Золушка. Фото: http://service.illuzion.ru/media/movies/posters/poster_7154.jpg

Самые известные мировые спектакли покажут на киноэкране во Владивостоке

В июле и августе в кинотеатре «Океан» можно посмотреть три постановки из лучших театров мира

12 июля, PrimaMedia. Сеть кинотеатров "Иллюзион" продолжает проект Theatre HD, в рамках которого на экране кинотеатра "Океан" во Владивостоке проходят показы самых известных спектаклей из лучших театров мира. В июле и августе можно посмотреть постановку Роберта Карсена оперы "Евгений Онегин", балет Прокофьева "Золушка" и балет "Кар Мен", сообщили ИА PrimaMedia в сети кинотеатров "Иллюзион".

24 июля в 19.00 на экране к/т "Океан" смотрите грандиозную постановку Роберта Карсена оперы "Евгений Онегин" (16+) с незабываемым Дмитрием Хворостовским в главной роли.

"Евгений Онегин" – самая популярная русскоязычная опера в Европе и США. Впервые на американской сцене "Онегин" появился в 1921 году, тогда он исполнялся на итальянском языке. Постановка канадского режиссёра Роберта Карсона в Метрополитен Опере в 1997 году стала событием музыкальной жизни Нью-Йорка. В 2007 году спектакль был возобновлён, заглавную партию исполнил один из самых знаменитых российских баритонов Дмитрий Хворостовский, роль Татьяны досталась кумиру Америки Рене Флеминг. Дирижер – Валерий Гергиев.

Этим летом на экране кинотеатра также смотрите показы спектаклей знаменитого британского хореографа Мэтью Борна. 31 июлябалет Прокофьева "Золушка" (16+) — захватывающая история любви, происходящая во время Второй мировой войны в Лондоне. Интерпретация Мэтью Борна классической сказки основана на настоящей военной романтической истории.

14 августа сеть кинотеатров "Иллюзион" покажет балет "Кар Мен" (18+). "Страсть, сжигающая все на своем пути, но неотвратимая и притягательная; кровь, смерть, ложь, насилие, отчаяние, надежда, любовь, неизбежность возмездия, и, конечно, танцы на грани и за гранью.

"Кар Мен" Мэтью Борна – сумасшедший коктейль из великой музыки Бизе и невероятной ее интерпретации". Борн, обожающий не только голливудское кино, но и мюзиклы, в "Кар Мен" скрещивает две эти традиции. Сам Мэтью Борн характеризует свои постановки как "пьесы без слов": слегка безумная смесь актерской игры, танца и световых эффектов. Смесь драмбалета, перфоманса, мюзикла, элементов массовой культуры и безграничной фантазии.

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