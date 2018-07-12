Жителей Приморья приглашают на Фестиваль рыбы айю в Корее

Фестиваль рыбы айю в Корее. Фото: предоставлено НОТК

Туристы смогут принять участие в ночной рыбалке, водных играх, покататься на плотах и водных велосипедах, поесть жареную на углях рыбу

12 июля, PrimaMedia. Жителей Приморья приглашают на Фестиваль рыбы айю, который пройдет с 28 июля по 4 августа в Корее. Уезд Понхва славится своей красотой, прозрачной водой и чистым воздухом. На фестивале рыбы айю можно будет принять участие в ночной рыбалке, водных играх, покататься на плотах и водных велосипедах, поесть жареную на углях рыбу айю, сообщили РИА PrimaMedia в представительстве НОТК во Владивостоке.

В качестве основных мероприятий можно назвать ловлю рыбы айю, бег по воде и конкурс загадок. Ловля рыбы айю будет проводиться два раза в день, в 11.00 и 14.30. Для туристов, которые приедут на выходные, рыбалка будет проводиться по субботам в 17.00.



Фестиваль рыбы айю в Корее. Фото: предоставлено НОТК

Стоит отдельно отметить мастер-класс по ловле рыбы, который проводится по ночам в субботу на подсвеченном ручье Нэсончхон. Участие в этом мастер-классе станет ярким воспоминанием для семей и влюбленных пар. На фестивале будут также разыгрываться купоны на приобретение местных сельскохозяйственных продуктов, которыми славится Понхва.

Для школьников, которые посетят фестиваль на летних каникулах, подготовлены познавательные программы, в специально подготовленных выставочных залах можно будет посмотреть на таких рыб, как ленок, сима, шири, а также пресноводных рыб, в специальном центре можно ознакомиться с условиями обитания рыбы айю.



Фестиваль рыбы айю в Корее. Фото: предоставлено НОТК

Помимо этого, можно будет посетить музей корейских денег, посмотреть туристические фотографии Понхва, принять участие в изготовлении бумаги "ханчжи" и гончарных изделий, попробовать научиться технике раббинг и нарисовать рыбу айю.

Как добраться

Сеул — Понхва : ежедневно, 6 раз в день (время в пути: 2 часа 40 минут)

Тэгу — Понхва : ежедневно, 16 раз в день (время в пути: 2 часа)

Сеул — Ёнчжу : интервал 30 минут (время в пути: 2 часа 30 минут)

Тэгу — Ёнчжу : ежедневно, 21 раз в день (время в пути: 1 час 50 минут)

Ёнчжу — Понхва : интервал 10 минут, 92 раза (время в пути: 20 минут)

Официальный сайт мероприятия: http://bonghwafestival.com/eunuh/.