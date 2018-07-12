Горные металлурги Приморья выступили против повышения пенсионного возраста. Фото: пресс-служба ФППК

Сотни подписей направлены в адрес врио губернатора и Законодательного собрания Приморья

12 июля, PrimaMedia. Во всех трудовых коллективах горно-металлургических предприятий Приморья прошли собрания, на которых работники выступили против предложенной правительством пенсионной реформы. Категоричное "нет" выразили они и на пикетах в Дальнегорске, Кавалерове и Востоке. Сотни подписей направлены в адрес врио губернатора и Законодательного собрания Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

"Узнав о том, что краевой парламент требования профсоюзов и трудовых коллективов не поддержал и проголосовал за проект пенсионной реформы, наши люди разочаровались в своих депутатах и считают, что больше они не имеют права называться народными избранниками. Депутат, как мы знаем, несет две функции — законодательную и представительскую, и первая исходит из второй. Любое решение должно приниматься с учетом интересов людей, которые его избирали. Наши парламентарии точку зрения приморцев проигнорировали, и доверие к депутатскому корпусу утеряно", — считает председатель Приморской организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Онисенков.

Но работники горно-металлургической отрасли Приморья не сдаются и продолжают обосновывать свою позицию. Большинство из них трудятся в опасных и вредных условиях и далеко не все при этом могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Зато уходят преждевременно из жизни.

В поселке Ярославский, например, где живут работники Ярославской горнорудной компании, распространены легочные патологии, заболевания костно-мышечной и эндокринной систем. Настоящий бич — профессиональный флюороз, вызванный избыточным поступлением фтора и солей кальция в организм. Он влияет не только на кости, но вызывает болезни в других органах и приводит к стойкой утрате трудоспособности.

"Да, отдельные категории работников отрасли имеют право выйти на пенсию досрочно — в 55 и даже в 50 лет, но вот только живут они после этого недолго, — продолжает Валерий Онисенков. — Другой важный нюанс: право на льготную пенсию есть только у тех, кто не менее 80% рабочего времени работает во вредных условиях. А те, кто трудится с ними плечом к плечу 50-70% рабочего времени, думаете, намного здоровее? А ведь им тянуть лямку теперь предлагают даже не до 60, а до 65 лет!"

Обеспокоены и сами льготники. Обещаниям правительства не менять условий для "досрочников", люди уже не верят.

Еще одна проблема — нехватка рабочих мест в моногородах, где расположены предприятия горно-металлургического комплекса.

"Там уже сегодня негде работать молодежи. В Ярославском большая часть людей — и молодых, и зрелых — вынужденно трудятся вахтовым методом в других районах края и соседних регионах. Люди ждут возобновления работы предприятия, чтобы вернуться в поселок к семьям. Но если пенсионный возраст увеличат, молодежь безвозвратно уедет в поисках лучшей доли, и на монотерриториях жизнь остановится окончательно", — прогнозирует лидер профсоюза горных металлургов.

По его словам, работники отрасли устали слушать популяризаторов пенсионной реформы. Аргументы о том, что теперь, наконец-то, люди смогут работать и после выхода на пенсию, им кажутся смешными. Действующее законодательство позволяет делать это и сейчас — тем, у кого пока есть силы и желание. Но позволить и обязать — не одно и то же.