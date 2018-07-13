День торговли торжественно отметят в Приморье

Работников торговли поздравят в Приморье. Фото: пресс-служба ФППК

Инициативу профсоюза «Торговое Единство» поддержал глава региона Андрей Тарасенко

13 июля, PrimaMedia. Впервые после многолетнего перерыва в Приморье на официальном уровне отметят заслуги и достижения работников торговли и работодателей отрасли. Это произойдет по инициативе Приморской организации профсоюза работников торговли, общественного питания, кооперации и предпринимательства "Торговое Единство", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Рабочая встреча по этому поводу прошла в администрации Приморского края. Вице-губернатор Валентин Дубинин, директор департамента лицензирования и торговли Елена Коваль, председатель профсоюза "Торговое единство" Марина Семенова и директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко обсудили нюансы предстоящего мероприятия.

"Спасибо врио губернатора Андрею Тарасенко, который поддержал инициативу нашего профсоюза. Отрасль торговли — одна из основных для экономики Приморья и пополнения бюджетов всех уровней, и ее работники заслуживают общественного признания и поощрения", — считает Марина Семенова.

"Торговое единство" готовится отметить лучших с профсоюзной точки зрения работодателей — за вклад в развитие социального партнерства в отрасли.

Поздравить работников отрасли и отдельные предприятия готовятся врио губернатора Андрей Тарасенко и председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

Торжественное собрание, посвященное Дню торговли, пройдет в здании краевой администрации 20 июля в 12.00. В нем примут участие представители власти, профсоюзов, работодателей, трудовых коллективов и ветеранов отрасли. Помимо церемонии награждения запланирован большой праздничный концерт.