Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян. Фото: пресс-служба Росбанка

Во Владивостоке услуга доступна в отделении банка, расположенном по адресу ул. Уборевича, 11

13 июля, PrimaMedia. В офисах Росбанка с 1 июля запущен сервис по сбору и передаче биометрических данных граждан Российской Федерации в Единую биометрическую систему. Любой клиент банка может бесплатно сдать в Росбанке свои биометрические данные — фото лица и запись голоса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Единая биометрическая система ("Ключ Ростелеком") — это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам. Сбор и передача биометрических данных для граждан совершенно бесплатны.

Основные плюсы Единой биометрической системы — это простота и удобство дистанционного получения множества банковских услуг, "не выходя из дома". Ее внедрение сделает сначала финансовые услуги, а затем и другие цифровые сервисы, более доступными для людей из отдаленных регионов, а также для маломобильных граждан. Не менее важный фактор — защищенность всех цифровых операций, так как биометрия на сегодня является одним из самых передовых механизмов защиты от мошенничества.

Чтобы начать пользоваться системой, гражданину необходимо стать клиентом банка (прийти в банк, например, для открытия счета), пройдя идентификацию при личном присутствии в одном из банков, уполномоченном принимать и передавать биометрические данные в Единую биометрическую систему, а также зарегистрироваться на портале Госуслуг (в ЕСИА).

Далее клиент сможет удаленно открывать счета/вклады, осуществлять переводы по этим счетам, получать кредиты в банках, которые будут предоставлять данные сервисы с использованием удаленной идентификации. Для этого при получении услуги физическому лицу нужно ввести логин/пароль портала Госуслуг и произнести сгенерированную системой короткую контрольную фразу, глядя в камеру смартфона или компьютера. При положительном результате обработки биометрических данных в Единой биометрической системе клиент сможет направить запрос на предоставление доступных сервисов.

"Цифровые технологии сегодня влияют на изменение взаимоотношений между банками и клиентами. Клиенты становятся более требовательными и ожидают от банков все более современных сервисов. Росбанк всегда старается быть в авангарде клиентского сервиса, предлагая им удобные продукты и услуги.

Работа с биометрическими данными – еще один способ удовлетворить финансовые потребности наших клиентов, предоставить им самые передовые сервисы и вывести банк на первые позиции в их глазах. Уже сегодня мы предлагаем эту услугу в 61 отделении банка, расположенном в 34 регионах России.

Для Росбанка еще одним из цифровых проектов этого года является потребительский кредит наличными, который можно будет получить без бумажного договора и посещения отделения. Технология уже протестирована банком и в ближайшее время станет доступна нашим зарплатным клиентам", — отметил председатель правления Росбанка Илья Поляков.

61 отделение Росбанка, расположенное в 34 регионах присутствия банка (39 городов по всей России), готово принять и направить биометрические данные клиентов в Единую биометрическую систему.

Во Владивостоке сдать биометрические данные можно в отделении Росбанка, расположенном по адресу ул. Уборевича, 11, в Артёме по адресу ул. Фрунзе, 52 и в Находке по адресу ул. Ленинская, 10.