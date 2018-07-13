Алиментщики смогут платить меньше. Фото: Наталья Баграновская

Госдума разрешила должникам по алиментам снижать размер неустойки за просрочку помощи детям

13 июля, PrimaMedia. Госдума в окончательном чтении приняла закон, позволяющий алиментщикам-должникам по суду снизить размер неустойки за просрочку уплаты алиментов. Суд также может полностью освободить должника от уплаты долга по алиментам или уплаты неустойки при наличии уважительных причин, передает ИА AmurMedia.

Сообщается, что решение о снижении размера неустойки будет приниматься с учетом материального и семейного положения алиментщика, если "подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов".

Суд, кроме того, получит право полностью либо частично освободить неплательщика от уплаты долга по алиментам или по уплате неустойки, если таковые произошли из-за болезни алиментщика или по другим уважительным причинам.

Как прокомментировала инициативу одна из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, закон не отменяет уплату алиментов, а только дает возможность уменьшить размер неустойки за несвоевременную уплату. По ее словам, известны случаи, когда долг составляет миллионы рублей, что не позволяет человеку его выплатить. Она также добавила, что поступают жалобы на то, что годовой размер неустойки составляет едва ли не 200%.