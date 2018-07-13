Дальневосточный форум криптоэкономики. Фото: Сайт Дальневосточного форума криптоэкономики

В течение 3-часового интенсива специалисты-практики расскажут о цифровой экономике и её составляющих (16+)

13 июля, PrimaMedia. Повысить уровень информированности об изменениях в экономике и возрастающей роли в ней криптовалюты смогут приморцы на "Дальневосточном экономическом форуме" 16 июля. Приглашенные эксперты высокого класса расскажут участникам форума о развитии цифровой экономики в РФ и мире и основных тенденциях, правовой базе и популяризации криптоэкономики, сообщает ИА PrimaMedia.

Целое созвездие экспертов соберется во Владивостоке на "Дальневосточном форуме криптоэкономики". Экономисты, аналитики, трейдеры выступят перед участниками форума с уникальными лекциями. В ходе выступлений будут затронуты темы правового регулирования криптовалюты в России, роли криптовалюты в мировой экономике и безопасности криптоинвестиций.



Дальневосточный форум криптоэкономики состоится во Владивостоке. Фото: Сайт Дальневосточного форума криптоэкономики

Трехчасовой интенсив будет расписан буквально по минутам. Сразу после регистрации участников начнется выступление Арсения Щельцина, директора Российской ассоциации криптовалют и блокчейн (г. Москва) на тему "Перспективы правового регулирования криптовалют в Российской Федерации. Тенденции и перспективы криптовалютного рынка России".

О проблемах мировой экономики и криптовалютах как элементах их решения участникам форума расскажет российский экономист, аналитик, политолог, блогер, теле— и радиоведущий Михаил Хазин.

Во время часового перерыва на бизнес-ланч участники форума могут пообщаться и обсудить вопросы развития бизнеса.

Теме безопасности будет посвящена вторая часть Дальневосточного форума криптоэкономики. По вопросам безопасности, права и юридической составляющей крипотоэкономики выступит лидер Crypto Community Russia, генеральный директор Первого Криптобанка в России, экономист Алексей Пономаренко.

А ведущим и модератором мероприятия выступит организатор "Дальневосточного форума криптоэкономики", экономист, трейдер, руководитель регионального отделения Cryptobank.one Семен Липаткин.

ПРОГРАММА ФОРУМА:

12:00-13:00 — Регистрация участников

13:00-14:30 — Перспективы правового регулирования криптовалют в Российской Федерации. Тенденции и перспективы криптовалютного рынка России. (Арсений Александрович Щельцин)

14:30 – B2B Lunch: в рамках которого за приемом пищи, вы сможете лично обсудить развитие бизнеса с участниками конференции

14:30-15:30 — Проблемы мировой экономики и криптовалюты как элемент их решения (Михаил Леонидович Хазин)

15:30-16:30 — Безопасность, Право, Юридическая часть (Алексей Сергеевич Пономаренко)

Завершится форум приятным моментом розыгрыша бесплатной лотереи, в ходе которого у каждого из участников будет возможность выиграть приз на память.

Место проведения: г. Владивосток, база отдыха "Орион", ул. Максимовича, 310

г. Владивосток, база отдыха "Орион", ул. Максимовича, 310 Время проведения: 16 июля в 12.00

16 июля в 12.00 Стоимость билета: от 500 рублей

от 500 рублей Инфо/резерв: +7-924-110-88-00

Больше информации в группе и на сайте форума