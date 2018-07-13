Сотрудники ДВТУ изъяли контрафакта почти на 452 млн рублей

262,5 тысячи единиц незаконной продукции выявили в первом полугодии 2018 года

13 июля, PrimaMedia. Сотрудники ДВТУ выявили 262,5 тысячи единиц контрафактной продукциив первом полугодии 2018 года. 32% от ее общего количества выявили сотрудники Владивостокской таможни. По оценке правообладателей, общая сумма предотвращенного им ущерба составила более 452 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В поле зрения дальневосточных таможенников в первом полугодии 2018 года попали товары, маркированные товарными и изобразительными знаками известных компаний:

— карманные зажигалки "Coca-Cola", "PEPSI", "Ред Булл ГмбХ"; одежда, обувь и ее части "NIKE", "REEBOK", "ADIDAS", "LOUIS VUITTON", "Philipp Plein";

— игрушки и детская канцелярия "MAGIC TRACKS", "ТЕРЕМОК", "SPIDER-MAN", "IRON MAN", "HELLO KITTY", "HOT WHEELS", "Свинка Пеппа", "РУБИК"С БРЕНД ЛИМИТЕД", "Дисней Энтерпрайзис, Инк.";

— футбольные мячи, зажигалки, домашние тапочки, карточки, мыльные пузыри, маркированные товарными знаками Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA);