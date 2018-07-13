Алексей Козицкий: Справедливый роуминг может быть только один – никакого роуминга в России

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Лидер «Справедливой России» в Приморье - о том, почему инициатива партии о запрете «мобильных поборов» поддержана Госдумой

13 июля, PrimaMedia. Введение единых и прозрачных тарифов в сотовой связи – сегодня это общегосударственный вопрос, поскольку роуминг препятствует не только нормальному передвижению граждан внутри собственной страны, но и развитию экономики РФ, отметил лидер "Справедливой России" в Приморском крае Алексей Козицкий, комментируя корр. ИА PrimaMedia принятие Госдумой в первом чтении законопроекта "справедливороссов". Пытаясь всячески "компенсировать" для себя неизбежную отмену внутрироссийского роуминга, сотовые операторы повышают цены и вводят новые "мобильные поборы", поэтому в части ценообразования в отрасли нужно вводить госрегулирование, считает собеседник агентства.

Напомним, что 10 июля Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект об отмене "применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте России". Законопроект был внесен группой депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым. По оценкам экспертов, отмена внутреннего роуминга суммарно сэкономит абонентам в РФ около 30 млрд рублей в год.

— Излишне, наверное, говорить о том, что внутренний роуминг – это уже архаизм, и страны, сопоставимые по территории с Российской Федерацией, его уже давно отменили. Помимо того, что роуминг подрывает единство страны, нужно учитывать, что сотовая связь – давно уже не роскошь, а необходимое условие для нормальной жизни людей. И аппетиты сотовых операторов, которые перекладывают свои издержки на абонентов, должны быть законодательно ограничены, — прокомментировал Алексей Козицкий.

Приморский политик также подчеркнул, что особо сильно роуминг бьет по карманам жителей отдаленных регионов страны, в том числе – Дальнего Востока.

— Государство понимает, что достаточно суровые условия жизни в ряде регионов ДВ требуют, чтобы дальневосточники имели возможность посещать и центральную Россию, ездить на курорты, в санатории. Также мы сегодня хотим привлечь людей на Дальний Восток, а для этого нужно активизировать внутренние туристические потоки, чтобы жители других субъектов ездили к нам, знакомились с нашим краем. И получается, что сотовые операторы, "цепляясь" за дифференциацию тарифов, эти планы, по сути, саботируют, — отметил собеседник агентства.

По оценке Алексея Козицкого, наличие внутреннего роуминга также идет вразрез с процессом цифровизации российской экономики, поскольку ограничивает информационное пространство в стране, налагает на бизнес дополнительные издержки.

— Таким образом, государство, бизнес и общество вместе пришли к пониманию того, что различные аспекты так называемого "мобильного рабства" нужно отменять. Мы надеемся, что очередной справедливый закон от "Справедливой России" будет принят Госдумой в окончательном чтении как можно быстрее. Кроме того, партия считает, что следующим шагом должно быть введение госрегулирования тарифов мобильной связи, поскольку время "дикого рынка" и произвола мобильных операторов ушло, — подытожил собеседник агентства.