До матча осталось

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Алексей Козицкий: Справедливый роуминг может быть только один – никакого роуминга в России

Лидер «Справедливой России» в Приморье - о том, почему инициатива партии о запрете «мобильных поборов» поддержана Госдумой

13 июля, PrimaMedia. Введение единых и прозрачных тарифов в сотовой связи – сегодня это общегосударственный вопрос, поскольку роуминг препятствует не только нормальному передвижению граждан внутри собственной страны, но и развитию экономики РФ, отметил лидер "Справедливой России" в Приморском крае Алексей Козицкий, комментируя корр. ИА PrimaMedia принятие Госдумой в первом чтении законопроекта "справедливороссов". Пытаясь всячески "компенсировать" для себя неизбежную отмену внутрироссийского роуминга, сотовые операторы повышают цены и вводят новые "мобильные поборы", поэтому в части ценообразования в отрасли нужно вводить госрегулирование, считает собеседник агентства.

Напомним, что 10 июля Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект об отмене "применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте России". Законопроект был внесен группой депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым. По оценкам экспертов, отмена внутреннего роуминга суммарно сэкономит абонентам в РФ около 30 млрд рублей в год.

— Излишне, наверное, говорить о том, что внутренний роуминг – это уже архаизм, и страны, сопоставимые по территории с Российской Федерацией, его уже давно отменили. Помимо того, что роуминг подрывает единство страны, нужно учитывать, что сотовая связь – давно уже не роскошь, а необходимое условие для нормальной жизни людей. И аппетиты сотовых операторов, которые перекладывают свои издержки на абонентов, должны быть законодательно ограничены, — прокомментировал Алексей Козицкий.

Приморский политик также подчеркнул, что особо сильно роуминг бьет по карманам жителей отдаленных регионов страны, в том числе – Дальнего Востока.

— Государство понимает, что достаточно суровые условия жизни в ряде регионов ДВ требуют, чтобы дальневосточники имели возможность посещать и центральную Россию, ездить на курорты, в санатории. Также мы сегодня хотим привлечь людей на Дальний Восток, а для этого нужно активизировать внутренние туристические потоки, чтобы жители других субъектов ездили к нам, знакомились с нашим краем. И получается, что сотовые операторы, "цепляясь" за дифференциацию тарифов, эти планы, по сути, саботируют, — отметил собеседник агентства.

По оценке Алексея Козицкого, наличие внутреннего роуминга также идет вразрез с процессом цифровизации российской экономики, поскольку ограничивает информационное пространство в стране, налагает на бизнес дополнительные издержки.

— Таким образом, государство, бизнес и общество вместе пришли к пониманию того, что различные аспекты так называемого "мобильного рабства" нужно отменять. Мы надеемся, что очередной справедливый закон от "Справедливой России" будет принят Госдумой в окончательном чтении как можно быстрее. Кроме того, партия считает, что следующим шагом должно быть введение госрегулирования тарифов мобильной связи, поскольку время "дикого рынка" и произвола мобильных операторов ушло, — подытожил собеседник агентства.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Госдума планирует рассмотрение законопроекта об отмене роуминга внутри России

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Скажут как есть: Tele2 проводит 12-й «День открытых людей» во Владивостоке

04 июля, 09:00

По следам Telegram: WhatsApp представила новую функцию

02 июля, 10:10

Картина дня

Добрались до пит-стопов: во Владивостоке сносят придорожные автокафе

12 июля, 14:35

Ошибка резидента: в Приморье впервые по суду расторгли соглашение с участником ТОР

11 июля, 15:30

Оппозиция парламента Приморья не может найти, кто из своих поддержал пенсионную реформу

12 июля, 12:35

«Нет повышению пенсионного возраста»: Во Владивостоке пройдет протестный автопробег

12 июля, 16:25

Защитники пляжа «Юбилейный»: Доводы чиновников не выдерживают критики

12 июля, 21:15

Во Владивостоке снова будет солнечно и тепло
Алексей Козицкий: Справедливый роуминг может быть только один – никакого роуминга в России
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia