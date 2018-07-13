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Еще больше назойливой рекламы будет на ТВ в России. Фото: Александра Данилова

Еще больше назойливой рекламы будет на ТВ в России

Депутаты поддержали законопроект об увеличении допустимого времени рекламных вставок

13 июля, PrimaMedia. Парламентарии в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержали законопроект об увеличении допустимого времени телевизионной рекламы в течение часа с 15 до 20 процентов, передает ИА AmurMedia.

Вопрос увеличения объема рекламных вставок на ТВ стал основной темой заседания. По мнению депутатов, эти изменения помогут поддержать региональные и тематические каналы, среди которых -детские. Кроме того, парламентарии отмечают, что новшество позволит компенсировать часть финансовой нагрузки, связанной с переходом в "цифру" участникам второго мультиплекса.

Весной в Госдуму поступил законопроект о запрете рекламы на ТВ лекарственных средств.

Напомним, ранее медвузам в России запретили рекламу. Федеральная антимонопольная служба подготовила разъяснения закона о рекламе, в которых говорится что университеты не имеют права на использование не только образов врачей в своей рекламе, но и названий профессий.

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