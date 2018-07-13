Стильные, модные и надежные: ассортимент на любой вкус и кошелек в компании "Дверь Город"

В магазине "Дверь Город". Фото: Корр. ИА AmurMedia

Сориентироваться в богатом выборе дверь корр. ИА AmurMedia помог руководитель сети магазинов Мартин Ананян

13 июля, PrimaMedia. Разнообразие моделей входных и межкомнатных дверей нередко ставит в тупик хабаровчан во время ремонта в квартирах или офисах. Чем одна марка дверей отличается от другой и о том, какие модные тенденции на рынке дверей сейчас есть, корр. ИА AmurMedia побеседовал с генеральным директором ООО "Дверь Групп" Мартином Ананяном.

Двери Экошпон – демократичность и стиль в одном полотне

Двери Экошпон – демократичность и стиль в одном полотне. Фото: Сайт компании "Дверь Город" Двери Экошпон – демократичность и стиль в одном полотне. Фото: Сайт компании "Дверь Город" Двери Экошпон – демократичность и стиль в одном полотне. Фото: Сайт компании "Дверь Город" 1 / 3

Двери с экологическим покрытием "экошпон" сегодня очень популярны. На вопрос "почему" ответ достаточно прост. Они демократичнее по цене, чем двери из натурального шпона. А специальное экологическое покрытие "экошпон" позволяет делать двери разных цветов, разных структур, разных моделей. Эти двери способны удовлетворить любой вкус. Кстати, и кошелек тоже. Можно найти двери за 2890 рублей, верхняя граница — 9900 рублей. В сети магазинов "Дверь Город" двери Экошпон представлены несколькими производителями — торговые марки "Убертюре", "Лидман", "Веллдорис". Двери сделаны царговой конструкции (т. е. собираются из царг), прочные и долговечные, их срок службы доходит до 25 лет. На некоторые модели сейчас действуют скидки 20-30%.

— Межкомнатные двери Экошпон – это самое удачное решение в соотношении "цена-качество". Они подходят как для жилых (включая санузлы), так и для офисных помещений. Что примечательно – эти двери выпускают в разных стилях: можно найти классические модели, есть и с дизайном, выполненным в современных тенденциях, экостайл. Действительно, широчайший выбор на любой вкус, — поделился Мартин Ананян.

Шпонированные двери "Океан" — для тех, кто знает толк в моде

Шпонированные двери «Океан» - для тех, кто знает толк в моде. Фото: Сайт компании "Дверь Город" Шпонированные двери «Океан» - для тех, кто знает толк в моде. Фото: Сайт компании "Дверь Город" Шпонированные двери «Океан» - для тех, кто знает толк в моде. Фото: Сайт компании "Дверь Город" 1 / 3

На сегодняшний день фабрика межкомнатных дверей "Океан" является одним из ведущих производителей в России. В период кризиса завод сумел приобрести новое оборудование, а в последние два года его мощности выросли на 50%. Залог успеха и признания компании на рынке — это неизменное качество продукции, которое достигается за счет системного контроля за выпуском на всех этапах производства. Для производства дверей компания приобретает сырье от зарекомендовавших себя поставщиков. То же касается фурнитуры и комплектующих. Сеть магазинов "Дверь Город" рада предложить большой ассортимент шпонированных дверей и ультрамодных сейчас дверей, которые покрыты эмалью. Есть также и классические модели шпонированных дверей. Цены варьируются от 9200 до 20200 рублей.

— Шпонированные двери всегда были в моде, и они такими и останутся. Сейчас, например, в Москве на пике моды покрытие дверей разного рода эмалью: и белой, и глянцевой. Подобрать нужный для дизайн-проекта цвет – теперь не проблема. И если вам хочется отличаться от соседей, сделать хороший ремонт, подобрав к нему определённые двери – "Океан" вам будет отличным выборм. Всегда можно подобрать дверь под себя и свою индивидуальность, — подчеркнул руководитель компании.

Входные двери "Меги" — надёжность вашего дома

Входные двери "Меги" — надёжность вашего дома. Фото: Сайт компании "Дверь Город"

В салонах "Дверь Город" представлен также проверенный годами производитель надёжных российских дверей "Меги". Двери изготавливаются в Уфе. Характеристики моделей обеспечивают всё необходимое, чтобы дверь была надежная, взломостойкая и не пропускала холод и запахи. Российские замки "Бордер" зарекомендовали себя как надёжные и долговечные. Цены на данные модели варьируются от 15900 до 29000 рублей.

— "Меги" — это вторая компания после "Торэкса", которая делает двери с магнитными уплотнителями, но по цене они значительно выгоднее. У этих дверей отличная шумоизоляция (толщина двери 7 см). Есть модели с пеноулеританом внутри, есть с пенополистиролом. При заказе дверей нашей сетью предоставляются все услуги по установке и доставке, гарантийному обслуживанию, — отметил Мартин Ананян.

С дверями "Город мастеров" — как за каменной стеной

С дверями «Город мастеров» - как за каменной стеной. Фото: Сайт компании "Дверь Город" С дверями «Город мастеров» - как за каменной стеной. Фото: Сайт компании "Дверь Город" 1 / 2

Для особых ценителей защитных свойств дверей в магазине предлагают массивные тяжёлые двери "Город мастеров". Уже много лет данная марка стальных дверей является эталоном высокого качества и первоклассного сервиса. Завод предлагает безграничные возможности и инновационные технические решения, которые доступны уже сегодня. Результат многолетней работы — современные входные стальные двери в оптимальном соотношении цена/качество, изготовленные на новейшем зарубежном автоматизированном оборудовании. Можно подобрать себе дверь на сумму от 22700 до 33900 рублей.

— Особо востребована модель "Медверь" – дверь с терморазрывом. Эта дверь отлично подойдет для частного дома или коттеджа, ведь она обладает высокой степенью термостойкости, которую обеспечивают специальный утеплитель, проходящий между полотном и замком и двойным уплотнителем, а специальный утеплитель препятствует промерзанию МДФ-щита. Если Вы хотите приобрести качественную дверь по разумной цене, Вам стоит обратить внимание именно на эту модель, — порекомендовал Мартин Ананян.

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