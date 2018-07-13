Бывшая сотрудница полиции во Владивостоке осуждена за получение взятки

В Приморском крае осуждена бывшая сотрудница полиции за получение взятки

13 июля, PrimaMedia. Бывшая сотрудница полиции Владивостока осуждена за получение взятки в размере 30 тысяч рублей. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой сайт прокуратуры Приморья.

В суде установлено, что преступление совершено начальницей отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних одного из территориальных отделов полиции УМВД России по Владивостоку.

С января по март 2017 года, находясь на своем рабочем месте, женщина высказала подчиненной ей сотруднице предложение о передаче ей денежного вознаграждения.

Так, за взятку в размере 30 тысяч рублей она пообещала согласовать ее кандидатуру к назначению на вышестоящую должность в качестве старшей участковой уполномоченной этого же отдела.

При передаче части денежных средств от заранее оговоренной суммы взятки должностное лицо было задержано сотрудниками правоохранительных органов.

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы органов внутренних дел. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере).