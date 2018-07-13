«Единая Россия» наметила задачи по работе с молодежью на Дальнем Востоке

Сергей Сопчук. Фото: ER.ru

Ставка будет сделана на цифровые проекты, социальные сети и привлечение известных наставников

13 июля, PrimaMedia. Межрегиональный координационный совет (МКС) "Единой России" в Дальневосточном федеральном округе на очередном заседании наметил задачи по работе с молодежью в субъектах. Заседание прошло в ЦИКе партии в режиме видеоконференции с регионами. Ставка будет сделана на цифровые проекты партии, социальные сети, привлечение известных наставников для помощи вхождения в политику и всестороннюю поддержку. Региональным отделениям рекомендовали отставить формальные подходы и серьезно подключиться к объединению вокруг партии молодых. По мнению руководителя Дальневосточного МКС "Единой России", члена президиума Генсовета партии, депутата Госдумы Сергея Сопчука, для молодежи важна возможность реализации инициатив, сил и своих знаний, сообщает ИА PrimaMedia.

В партии для самореализации есть ряд направлений, говорит глава МКС. Это и поддержка ветеранов, и партийные проекты по благоустройству.

"Есть примеры, когда наши молодые активисты вводят новые составляющие. Такие как безопасность детских площадок, проекты по безопасному интернету и многое другое. Реальные дела привлекают молодых и приносят наилучшие результаты", — отметил Сергей Сопчук.

Во-вторых, молодежь активно участвует в общественной жизни микрорайонов, в создании ТОСов, ТСЖ, проявляет активность в борьбе с нарушителями вроде незаконной парковки на газонах. Партия в этой части, по его мнению, обладает большим организационным ресурсом, который нужно использовать. Молодые сторонники, убедившись, что партийная работа – это реальная работа, а не только заседания и обсуждения, через рассказ о своих успехах и вовлекут в совместную работу других активных граждан, дадут пример, что можно меня жизнь к лучшему в реальности и повысят имидж партии, к тому же.

По оценке Сергея Сопчука, полезными в работе с молодежью могут быть такие действующие механизмы, как проект "ПолитСтартап", конкурсы социальных проектов, которые могут претендовать на грантовую поддержку "Единой России", использование цифровой платформы. Первый был запущен в пилотном формате, но уже показал свою эффективность, как система наставничества, когда политики, ведущие политические консультанты помогают молодежи войти в политику через обучение и получение технологических рекомендаций.

"Эта площадка – эффективная кадровая платформа для выявления новых лиц партии", — уверен руководитель Дальневосточного МКС.

Для повышения электоральной активности молодых избирателей, которые составляют значительную часть интернет-аудитории, партия внедряет инструмент электронного голосования на праймериз. Его "Единая Россия" планирует применять на следующих избирательных кампаниях, в том числе это касается Дальневосточного федерального округа.

"А это значит, что потенциально больше возможностей для победы на предварительном голосовании будет и у молодых, которые смогут привлечь через Интернет своих сторонников", — уверен Сопчук.

Заседание МКС ЕР в ДФО. Фото: ER.ru Константин Слыщенко. Фото: ER.ru Сергей Сопчук. Фото: ER.ru 1 / 3

Благодаря ресурсам партии, дальневосточники могут повысить свою цифровую грамотность. О готовности распространить соответствующий проект на все субъекты Дальнего Востока на заседании объявил депутат Госдумы от Камчатского края Константин Слыщенко. В сентябре прошлого года на Камчатке запустили пилотный проект "Цифровая школа", участниками которой стали школьники и студенты вузов.

"Мы начали обучать деток основам цифровых технологий – от азов и завершая такими фишками, как интернет-вещей и 3D-принтеры. Уровень образования везде разный. В последний свой приезд провел переговоры с Российским университетом кооперации, и с сентября начнем проводить уроки "Цифровой школы" для всех категорий – от 14 лет и до старшего поколения. Это позволит получить людям новые компетенции. И на днях провел переговоры с Финансовым университетом при Правительстве РФ. В тестовой режиме для дальневосточников будут проводиться лекции по цифровому направлению", — поделился Слыщенко и призвал отделения партии через МКС подавать заявки на проведение обучающих мероприятий.

Заместитель руководителя Дальневосточного МКС, депутат Заксобрания Камчатского края Дмитрий Тимофеев, в свою очередь, рассказал о ряде молодежных мероприятий, прошедших в округе. Так, для студентов большинства субъектов Дальнего Востока весной были подготовлены площадки для сдачи норм ГТО. В мае прошли профориентационные мероприятия по рабочим специальностям среди студентов на базе производств регионов, с организацией обучающих мастер-классов.

Но помимо положительных моментов есть и недочеты, которые необходимо устранить. Заместитель главы МКС по работе с молодежью указал на слабую активность со стороны региональных отделений партий по молодежной политике. Зачастую выполнение поставленных задач партийцы перекладывают на "Молодую гвардию Единой России". По словам замруководителя МКС, деятельность организации, конечно, связана напрямую с молодежью, но имеет определенно иную направленность и цели.

"Необходимо закрепить за каждым регионом заместителя секретаря регионального отделения Партии по направлению работы с молодежью, который непосредственно будет отвечать за выполнение поставленных задач и развития данного направления в своем регионе", — обозначил Дмитрий Тимофеев.